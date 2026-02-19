iPhone теперь фотографирует, как культовые аналоговые камеры благодаря этому приложению от Google

Популярный фоторедактор Snapseed для iOS получил масштабное обновление, которое превращает его в серьезный инструмент для мобильной съемки. Ранее приложение использовали преимущественно для обработки уже готовых кадров, но теперь в нем появилась встроенная камера с профессиональными ручными настройками и уникальными пленочными фильтрами, которые воссоздают эстетику классической фотографии.

После ограниченного тестирования в декабре, компания Google официально выпустила версию Snapseed 3.15.0 для пользователей iPhone, сообщает 9to5google. Ключевым изменением стало появление отдельной иконки камеры в верхнем правом углу главного экрана, что делает функцию съемки полноправной частью интерфейса.

Какие возможности получили мобильные фотографы в последней версии Snapseed?

Ранее доступ к "камере Snapseed" был возможен только через виджеты экрана блокировки, центр управления или специальную кнопку Camera Control на новых моделях смартфонов.

Для тех, кто хочет полного контроля над каждым кадром, в приложении появился режим "PRO". Его можно активировать с помощью специального переключателя в верхнем левом углу видоискателя.

Это добавляет на панель управления три новые кнопки:

ISO,

скорость затвора (Shutter Speed),

и фокус.

Регулировка этих параметров происходит с помощью скевоморфного дискового контроллера, который имитирует органы управления на классических фотоаппаратах.

Также разработчики изменили эргономику интерфейса: иконка вспышки теперь расположена слева снизу, а ползунок зума – на противоположной стороне экрана.

Как превратить iPhone в аналоговую камеру?

Особое внимание в обновлении уделили эстетике аналоговой фотографии. Snapseed предлагает 11 стилей эмуляции фотопленки, которые можно применять в реальном времени во время съемки.

Пользователям доступны варианты, вдохновленные легендарными марками:

Kodak : стили Portra 400 (KP1), Portra 160 (KP2), Gold 200 (KG1) и E200 (KE1).

: стили Portra 400 (KP1), Portra 160 (KP2), Gold 200 (KG1) и E200 (KE1). Fuji : варианты Superia 200 (FS1), Superia 800 (FS2) и Pro 400h (FP1).

: варианты Superia 200 (FS1), Superia 800 (FS2) и Pro 400h (FP1). Agfa : имитация Optima 200 (AG1) и Scala 200 (AS1).

: имитация Optima 200 (AG1) и Scala 200 (AS1). Polaroid и Technicolor: стили Polaroid 600 (PD1) и кинематографический Technicolor (TC1).



Snapseed для iPhone получил продвинутую ретро-камеру / Коллаж 24 Канала / Фото 9to5google

Процесс изменения виртуальной пленки сопровождается анимацией перемотки, что придает приложению специфической ретро-стилистики.

Важным техническим преимуществом является то, что каждое сделанное фото сохраняет полный "стек редактирования". Это означает, что даже после сохранения кадра в галерею устройства, пользователь может вернуться к нему в Snapseed, чтобы откорректировать отдельные параметры наложенного эффекта или полностью его отменить.

Дополнительно в настройках появилась возможность изменять цветовую тему видоискателя. Кроме стандартного вида, доступны варианты Dusk (сумерки), Negative (негатив), Steel (сталь), Haze (дымка) и Depth (глубина).

Как получить обновленный Snapseed?

Обновленный Snapseed уже доступен бесплатно в App Store. Google также работает над аналогичным обновлением для Android, которое принесет переработанный интерфейс редактора на эту платформу.