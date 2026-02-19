Після обмеженого тестування в грудні, компанія Google офіційно випустила версію Snapseed 3.15.0 для користувачів iPhone, повідомляє 9to5google. Ключовою зміною стала поява окремої іконки камери у верхньому правому куті головного екрана, що робить функцію зйомки повноправною частиною інтерфейсу.

Які можливості отримали мобільні фотографи в останній версії Snapseed?

Раніше доступ до "камери Snapseed" був можливий лише через віджети екрана блокування, центр керування або спеціальну кнопку Camera Control на нових моделях смартфонів.

Для тих, хто прагне повного контролю над кожним кадром, у застосунку з'явився режим "PRO". Його можна активувати за допомогою спеціального перемикача у верхньому лівому куті видошукача.

Це додає на панель керування три нові кнопки:

ISO,

швидкість затвора (Shutter Speed),

та фокус.

Регулювання цих параметрів відбувається за допомогою скевоморфного дискового контролера, який імітує органи керування на класичних фотоапаратах.

Також розробники змінили ергономіку інтерфейсу: іконка спалаху тепер розташована ліворуч знизу, а повзунок зуму – на протилежному боці екрана.

Як перетворити iPhone в аналогову камеру?

Особливу увагу в оновленні приділили естетиці аналогової фотографії. Snapseed пропонує 11 стилів емуляції фотоплівки, які можна застосовувати в реальному часі під час зйомки.

Користувачам доступні варіанти, натхненні легендарними марками:

Kodak : стилі Portra 400 (KP1), Portra 160 (KP2), Gold 200 (KG1) та E200 (KE1).

: стилі Portra 400 (KP1), Portra 160 (KP2), Gold 200 (KG1) та E200 (KE1). Fuji : варіанти Superia 200 (FS1), Superia 800 (FS2) та Pro 400h (FP1).

: варіанти Superia 200 (FS1), Superia 800 (FS2) та Pro 400h (FP1). Agfa : імітація Optima 200 (AG1) та Scala 200 (AS1).

: імітація Optima 200 (AG1) та Scala 200 (AS1). Polaroid та Technicolor: стилі Polaroid 600 (PD1) та кінематографічний Technicolor (TC1).



Snapseed для iPhone отримав просунуту ретро-камеру / Колаж 24 Каналу / Фото 9to5google

Процес зміни віртуальної плівки супроводжується анімацією перемотування, що надає застосунку специфічної ретро-стилістики.

Важливою технічною перевагою є те, що кожне зроблене фото зберігає повний "стек редагування". Це означає, що навіть після збереження кадру в галерею пристрою, користувач може повернутися до нього в Snapseed, щоб відкоригувати окремі параметри накладеного ефекту або повністю його скасувати.

Додатково в налаштуваннях з'явилася можливість змінювати колірну тему видошукача. Окрім стандартного вигляду, доступні варіанти Dusk (сутінки), Negative (негатив), Steel (сталь), Haze (серпанок) та Depth (глибина).

Як отримати оновлений Snapseed?

Оновлений Snapseed вже доступний безкоштовно в App Store. Google також працює над аналогічним оновленням для Android, яке принесе перероблений інтерфейс редактора на цю платформу.