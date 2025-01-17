Ученые нашли генетические различия у чернобыльских собак, но вызвала их не радиация

Бездомные собаки, живущие вблизи Чернобыльской атомной электростанции, генетически отличаются от других представителей своего вида, которые живут в самом городе Чернобыль, но ученые говорят, что радиация не является причиной. Эти животные не стали радиоактивными мутантами, однако их генетические различия рассказывают нам кое-что интересное.

Детали

Исследователи из Университета штата Северная Каролина и Школы общественного здоровья Мейлмана Колумбийского университета пришли к выводу, что генетические различия между собаками в городе Чернобыль и теми, живущих вблизи Чернобыльской атомной электростанции, скорее всего, не были вызваны мутациями, вызванными радиацией. Их исследование дает представление о том, как катастрофическое загрязнение окружающей среды со временем влияет на популяции, обитающих вблизи, сообщает 24 Канал со ссылкой на PLOS One.

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Мы работали с двумя популяциями собак, которые, хотя их разделяет лишь 16 километров, или около 10 миль, генетически отличаются,

– сказал Мэтью Брин из Университета штата Северная Каролина.

Анализ ученых показал почти 400 участков генома, которые отражают различия между двумя популяциями собак, причем некоторые из них содержат гены, связанные с восстановлением повреждений ДНК. Исследование показывает, что городские собаки генетически подобны собакам в соседних регионах, таких как Польша, что делает их репрезентативной контрольной популяцией, с которой можно сравнить группу с АЭС. Затем ученые искали аномалии и мутации у собак с АЭС, которые могли накапливаться со временем. Например, мутации ДНК зародышевой линии, наследственные изменения в ДНК репродуктивных клеток. Ученые начали свой анализ на хромосомном уровне, а затем постепенно увеличивали масштаб до все меньших и меньших генетических особенностей.

"Представьте себе, что вы используете функцию зума на камере телефона, чтобы получить больше деталей — мы начинаем с широкого обзора объекта, а затем увеличиваем масштаб. Мы знаем, что, например, воздействие высоких доз радиации может привести к нестабильности на хромосомном уровне. Хотя эта популяция собак на 30 или более поколений удалена от той, существовавшей во время катастрофы 1986 года, мутации, вероятно, все еще можно было бы обнаружить, если бы они оказывали преимущество в выживании тем первобытным собакам. Но мы не нашли никаких таких доказательств у этих собак", – говорит Мэтью Брин.

Другими словами, исследователи не нашли генетических мутаций, которые могли быть вызваны воздействием радиации. Однако эволюционное давление, вызванное катастрофой, все же могло вызвать генетическую разницу между городскими собаками и собаками с АЭС.

С человеческой точки зрения, это все равно, что изучать популяцию, которая веками удалена от той, существовавшей на момент катастрофы. Вполне возможно, что собаки, которые выжили достаточно долго, чтобы дать потомство, уже имели генетические черты, которые повышали их способность к выживанию. Поэтому, возможно, в начале существовало чрезвычайное селективное давление, а затем собаки на электростанции просто остались отделенными от городского населения. Исследование этого вопроса является важным следующим шагом, над которым мы сейчас работаем,

– добавил ученый.

По мнению Клеймана из Колумбийского университета, который также участвовал в исследовании, негативные последствия аварии на Чернобыльской АЭС не ограничивались только радиацией. Токсины, включая тяжелые металлы, свинцовый порошок, пестициды и асбест (канцерогенный минерал) были выброшены в окружающую среду во время процесса очистки. Более широкое влияние ядерной катастрофы на популяции собак, обитающих вблизи, дает важные подсказки относительно того, как будущие кризисы загрязнения могут повлиять на здоровье человека.

"Важность продолжения изучения экологических аспектов здоровья крупномасштабных катастроф, подобных этой, невозможно переоценить, поскольку очевидно, что в нашем все более технологическом и индустриальном обществе в будущем неизбежно будут происходить другие подобные катастрофы, и мы должны понимать потенциальные риски для здоровья и то, как лучше всего защитить людей", – считает Норман Клейман.

Если подытожить выводы ученых, то можно сказать, что эти изменения вызвала не сама радиация, а фактически ускоренная эволюция. Собаки приспособились к новым условиям, выработав защитные механизмы в ответ на загрязнение. При этом они не контактируют с городской популяцией и не спариваются с ее представителями, поэтому генетические изменения не передаются.