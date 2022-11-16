Новый стандарт для премиальных смартфонов: Qualcomm представила процессор Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm представила новый флагманский процессор, который уже скоро начнет появляться в топовых гаджетах самых известных компаний. Это SoC Snapdragon 8 Gen 2, который называют новым стандартом премиальных смартфонов.

Основные характеристики чипа уже известны. Qualcomm говорит, что производительность CPU относительно предыдущей версии выросла на 40%, а GPU стал более мощным на 25%.

Интересно Вопросы безопасности: какая операционная система лучше защитит ваши биометрические и персональные данные

Некоторые детали о Snapdragon 8 Gen 2

Пока мы не знаем подробности о конфигурации. Qualcomm раскрыла лишь то, что в основе лежат процессорные ядра Kryo и GPU Adreno. Пока можно говорить разве о частоте в 3,2 гигагерца и том факте, что новая платформа производится по техпроцессу 4 нанометра.

Основные особенности таковы:

Новая платформа поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Процессор Hexagon отличается совершенно новыми изменениями архитектуры, которые повысят производительность искусственного интеллекта до 4,35 раза.

Впервые для Snapdragon появилась поддержка INT4.

Qualcomm Sensing Hub теперь включает в себя два процессора искусственного интеллекта и поддерживает интуитивно понятный интерфейс. Это позволяет использовать слова, которые можно настроить для пробуждения.

В первый раз Qualcomm использовала процессор обработки изображений Cognitive ISP.

Есть новые функции Snapdragon Elite Gaming, включая аппаратное ускорение трассировки лучей.

В конфигурацию входит модем Snapdragon X70 5G.

Заявлена поддержка Snapdragon Sound с потоковой передачей музыки без потерь с частотой 48 килогерц.

Впервые для Snapdragon реализована поддержка кодека AV1.

Съемка видео возможна в 8K/30fps и 4K/120fps.

и 4K/120fps. Можно также выделить поддержку оперативной памяти LPDDR5x-4200.

Отдельно следует отметить Cognitive ISP, а точнее его особенности. К примеру, Qualcomm говорит, что 200-мегапиксельный датчик изображения Samsung ISOCELL HP3 получил определенные оптимизации для Snapdragon 8 Gen 2. Кроме того, новая платформа каким-то образом настроена на новые датчики изображения Sony.