Соцсеть Bluesky, главный конкурент X, быстро растет благодаря проблемам Илона Маска

В последнее время Bluesky получил значительный прирост пользовательской базы благодаря проблемам, которые постигли соцсеть Илона Маска. На фоне постоянного добавления новых функций, сервис выглядит вполне жизнеспособной заменой для тех, кому надоели несправедливые алгоритмы бывшего твитера и тысячи российских ботов.

Сколько пользователей сейчас имеет Bluesky

Социальная сеть сообщила в понедельник, что сейчас она насчитывает более 10 миллионов регистраций. В значительной степени это стало возможным благодаря тому, что в Бразилии заблокировали доступ к X, поэтому сотни тысяч пользователей бросились регистрироваться в аналогах соцсети Маска.

Смотрите также Продажу Twitter Илону Маску назвали худшей сделкой в истории: банки до сих пор не вернули деньги

Начиная с понедельника, каждый, кто зайдет на Bluesky с компьютера, увидит большой баннер, который сообщит о знаковой вехе в развитии соцсети, и сообщит, когда именно зарегистрировался пользователь и каким по счету стал его аккаунт в абсолютном и процентном показателе.

Если вы вдруг пропустили или случайно закрыли баннер, не волнуйтесь, ведь вы всегда можете вызвать его снова, просто нажав на эмодзи в верхней части страницы.



Так выглядит баннер одного из пользователей Bluesky / Скриншот 24 Канала

Бразилия против X

В прошлом месяце Верховный суд Бразилии запретил доступ к X по всей стране, а также установил штраф для всех, кто зайдет на сайт с помощью VPN. Причиной стал отказ Илона Маска заблокировать несколько сотен страниц, как того требовали власти страны. Среди этих учетных записей была, например, страница экс-президента Жаира Болсонару.

После этого другие социальные сети, такие как Threads от Meta и Bluesky, резко выросли в популярности. Сейчас эти приложения входят в десятку самых популярных в рейтингах App Store и Play Store в категории социальных сетей в Бразилии.

Bluesky быстро набрал 3 миллиона пользователей в течение нескольких дней после запрета X в Бразилии, а общее количество его аккаунтов превысило 9 миллионов в начале этого месяца. Компания заявила, что более 85% новых людей были из Бразилии.

На прошлой неделе в Bluesky заявили, что наблюдают рекордную активность на платформе. Более того, из-за массовых новых регистраций, платформа претерпела несколько сбоев в работе сервера.

Bluesky развивается

После почти года работы в режиме "только по приглашениям" Bluesky открыл свою платформу для всех пользователей в феврале. Тем временем Threads, вырос до более чем 200 миллионов пользователей, запустившись 6 июля 2023 года.

Bluesky имеет очень небольшую команду разработчиков, а потому нечасто получает какие-то значительные обновления.

На прошлой неделе сервис наконец позволил пользователям публиковать видео в приложении.

Он также развернул инструменты самомодерации, такие, как контроль над тем, кто может цитировать сообщение, скрытие ответов и возможность выключить звук на определенное время.

Кроме того, недавно запустили возможность отправлять личные сообщения.

В общем он достаточно похож на Twitter, хотя пока не имеет многих функций. В отличие от Threads, Bluesky не имеет такой жесткой политики в отношении чувствительного контента, в частности обнаженности, противоречивых высказываний, фотографий с изображением жестокости и насилия, но имеет инструменты, которые позволяют по желанию все это заблокировать в ленте.