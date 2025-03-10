10 марта, 12:18
Соцсеть Илона Маска не работает из-за масштабного сбоя
В работе соцсети X произошел сбой. Пользователи по всему миру, в том числе и в Украине сообщили о недоступности сервиса.
Что известно
Сейчас на сайте не работает поиск, не загружаются личные сообщения, а также в основном не работают ленты – они выдают ошибку и предлагают перезагрузить страницу.
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Причины сбоя пока не известны.
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