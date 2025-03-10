Соцсеть Илона Маска не работает из-за масштабного сбоя

В работе соцсети X произошел сбой. Пользователи по всему миру, в том числе и в Украине сообщили о недоступности сервиса.

Что известно Сейчас на сайте не работает поиск, не загружаются личные сообщения, а также в основном не работают ленты – они выдают ошибку и предлагают перезагрузить страницу. Смотрите также Заметили, что в Chrome перестали работать любимые расширения? Вот почему это произошло Причины сбоя пока не известны. Материал дополняется...