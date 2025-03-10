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10 марта, 12:18
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Соцсеть Илона Маска не работает из-за масштабного сбоя

Александр Гайдамашко

В работе соцсети X произошел сбой. Пользователи по всему миру, в том числе и в Украине сообщили о недоступности сервиса.

Что известно

Сейчас на сайте не работает поиск, не загружаются личные сообщения, а также в основном не работают ленты – они выдают ошибку и предлагают перезагрузить страницу.

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Причины сбоя пока не известны.

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