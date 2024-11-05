Время закрываться: соцсеть X Илона Маска начинает разворачивать самое скандальное обновление

Илон Маск, который видит бывший Twitter как "городскую площадь" для обсуждения всего на свете, давно анонсировал, что функция блокировки в его соцсети заработает иначе: вы все еще сможете добавить пользователя в черный список, но он продолжит видеть ваши публикации без возможности их комментировать. Несмотря на то, что пользователи этим недовольны, глава компании намерен внедрить это обновление.

Блокировка без блокировки

Некоторые пользователи X уже получили обновление, которое меняет логику функции блокировки. Судя по всему, оно пока не распространилось на украинцев, сообщает 24 Канал з ссылкой на Engadget.

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Детали

Журналист Стив Дент пишет, что смог впервые за долгое время увидеть страницу писателя и актера Уильяма Шетнера, который заблокировал чуть ли не всю редакцию издания Engadget еще в 2014 году. Обновление позволяет видеть все публикации и в целом страницу человека, который вас заблокировал. Но при этом вы не сможете с ним взаимодействовать – например, прокомментировать публикацию.

X сообщает пользователям, что "вы можете просматривать публичные сообщения" человека, но вы "заблокированы для взаимодействия с ним". Вы не сможете снова подписаться на человека, который вас заблокировал и не сможете отправить ему личное сообщение. Поэтому фактически ключевое изменение в функции блокировки в том, что вы только сможете видеть публикации людей, которые вас забанили.

О таких обновлениях стало известно едва ли не сразу, как Илон Маск купил Twitter. Он анонсировал эти изменения, но не отмечал, когда они будут внедрены. Вероятно, это связано с его видением так называемой "абсолютной свободы слова", которая заключается в том, что вы можете говорить все, что вам заблагорассудится, и никто не сможет вас в этом ограничить.

Однако эксперты по вопросам злоупотреблений в социальных сетях говорят, что эти изменения помогают преследователям и троллям, одновременно снижая безопасность их жертв.

Предоставление возможности заблокированным пользователям видеть сообщения - это попустительство злоумышленникам и сталкерам, попустительство и содействие их поведению,

– написала в прошлом месяце уполномоченная по делам жертв насилия Клэр Ваксман.

Пользователи указывают на то, что изменения по блокировке X могут противоречить правилам магазинов приложений iOS и Google Play. Apple, например, в своих условиях для разработчиков отмечает, что любые приложения с пользовательским контентом должны предлагать "возможность блокировать пользователей, которые злоупотребляют сервисом". Кнопка блокировки все еще технически на месте, поэтому непонятно, что будут делать Apple и Google, если вообще что-то будут делать.

Сейчас все выглядит так, что единственным способом действительно ограничить страницу от нежелательных лиц является перевод страницы в приватный режим.