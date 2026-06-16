Дороже, чем зарплаты сотрудников: компании начали отказываться от ИИ, увидев расходы

Еще недавно руководители крупнейших мировых корпораций требовали от подчиненных использовать нейросети для выполнения каждой задачи. Однако эйфория быстро сменилась тщательным подсчетом затрат, когда выяснилось, что цифровые помощники часто обходятся дороже, чем расходы на зарплаты людей.

Бизнес начинает экономить

Эра бесконтрольного энтузиазма в отношении искусственного интеллекта, которую с недавних пор стали называть "нейросетевым максимализмом", постепенно заканчивается. Всего несколько месяцев назад генеральные директора заставляли сотрудников применять алгоритмы ко всем возможным процессам — от написания программного кода до разработки маркетинговых стратегий. Однако теперь, когда пришло время оплачивать счета, руководство компаний начало осознавать масштаб финансовой нагрузки, пишет издание Futurism.

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Несмотря на то, что разработчики уже привыкли к удобным инструментам, расходы на их использование начали выходить из-под контроля.

Это будет абсолютным ночным кошмаром,

– прокомментировал анонимный топ-менеджер крупной технологической компании в интервью изданию The Economist.

Сегодняшняя ситуация выглядит иронично для технологического сектора, который стал главным проводником ИИ в массы. Раньше боссы с энтузиазмом сокращали персонал, заменяя людей агентами для написания кода, способными выдавать огромные объемы информации.

Тех, кто остался в штате, всячески поощряли использовать ИИ. Например, в компании Amazon создали специальную таблицу лидеров, где сотрудников ранжировали по количеству использованных токенов ИИ — единиц данных, которые нейросеть обрабатывает для генерации ответа. Это напоминало соревнование в видеоигре. В Meta пошли еще дальше и учитывали интенсивность использования ИИ даже во время регулярных проверок эффективности работы сотрудников.

Такой подход породил специфическую культуру среди поклонников технологии, которую они иронично назвали токенмаксингом. Но этот максимализм привел к предсказуемым финансовым последствиям.

Когда все вышло из-под контроля

В одной из компаний зафиксировали случай, когда только один сотрудник за месяц потратил более 150 000 долларов на ИИ-токены. Даже руководитель корпорации Nvidia признал, что тратит на обслуживание нейросетей для своей исследовательской группы больше средств, чем выплачивает реальным людям в качестве заработной платы.

Известен также случай, когда одна компания случайно потратила 500 миллионов долларов за один месяц только на оплату услуг чат-бота Claude от Anthropic. По данным исследования Ramp AI Index, наиболее зависимые от технологий предприятия тратят в среднем около 7 500 долларов на одного сотрудника ежемесячно.

Теперь вместо громких лозунгов о технологической революции в индустрии все чаще звучат предостережения. Эксперты советуют компаниям устанавливать жесткие лимиты на использование токенов, выбирать более дешевые модели нейросетей и внедрять их только там, где это критически необходимо. Первые шаги уже сделаны: Amazon и Meta прекратили практику ведения рейтингов по использованию ИИ.

Искусственный интеллект не обеспечивает очевидного прироста производительности по сравнению с его высокой стоимостью,

– заявил один из руководителей компании Uber, которая также была шокирована расходами на ИИ, превысившими расходы на зарплаты сотрудникам.

Сразу после этих комментариев в Uber установили ежемесячный лимит на уровне 1 500 долларов на одного сотрудника.

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Разработчики ИИ ожидают последствий

Такое изменение настроений крупных клиентов создает серьезные проблемы для разработчиков моделей. Текущая стоимость токенов может оказаться самой низкой в истории, поскольку разработчики фактически субсидируют свои услуги, чтобы привлечь как можно больше пользователей. Однако вопрос рентабельности остается открытым.

В настоящее время OpenAI под руководством Сэма Альтмана рассматривает возможность снижения тарифов, чтобы начать ценовую войну со своим главным конкурентом Anthropic. Такой риск может помочь удержать клиентов в краткосрочной перспективе, но остается неясным, сможет ли отрасль поддерживать низкие цены на доступ к ИИ в долгосрочной перспективе.

Бизнес-сообщество внимательно наблюдает за этими шагами, пытаясь понять, является ли дешевый искусственный интеллект устойчивой моделью, которая окупается за счет большого количества подписчиков, или это лишь временная попытка спасти рынок перед неизбежным подорожанием.