Бізнес починає економити

Ера безконтрольного ентузіазму щодо штучного інтелекту, яку віднедавна почали називати "нейромережевим максималізмом", поступово завершується. Лише кілька місяців тому генеральні директори змушували співробітників залучати алгоритми до всіх можливих процесів – від написання програмного коду до створення маркетингових стратегій. Однак тепер, коли прийшов час оплачувати рахунки, керівництво компаній почало усвідомлювати масштаб фінансового навантаження, пише видання Futurism.

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Попри те, що розробники вже звикли до зручних інструментів, витрати на їхнє використання почали виходити з-під контролю.

Це буде абсолютним нічним жахом,

– прокоментував анонімний топменеджер великої технологічної компанії в інтерв'ю виданню The Economist.

Сьогоднішня ситуація виглядає іронічно для технологічного сектору, який став головним провідником ШІ у маси. Раніше боси з ентузіазмом скорочували персонал, замінюючи людей агентами для написання коду, які здатні видавати величезні обсяги інформації.

Тих, хто залишився в штаті, всіляко заохочували використовувати ШІ. Наприклад, у компанії Amazon створили спеціальну таблицю лідерів, де працівників ранжували за кількістю використаних токенів ШІ – одиниць даних, які нейромережа обробляє для генерації відповіді. Це нагадувало змагання у відеогрі. У Meta пішли ще далі та враховували інтенсивність використання ШІ навіть під час регулярних перевірок ефективності роботи співробітників.

Такий підхід породив специфічну культуру серед фанатів технології, яку вони іронічно назвали токенмаксінгом. Але цей максималізм призвів до передбачуваних фінансових наслідків.

Коли все вийшло з-під контролю

В одній із компаній зафіксували випадок, коли лише один працівник за місяць витратив понад 150 000 доларів на ШІ-токени. Навіть керівник корпорації Nvidia визнав, що витрачає на обслуговування нейромереж для своєї дослідницької групи більше коштів, ніж виплачує реальним людям як заробітну плату.

Відомий також випадок, коли одна компанія випадково витратила 500 мільйонів доларів за один місяць лише на оплату послуг чат-бота Claude від Anthropic. За даними дослідження Ramp AI Index, найбільш залежні від технологій підприємства витрачають у середньому близько 7 500 доларів на одного працівника щомісяця.

Тепер замість гучних гасел про технологічну революцію в індустрії все частіше лунають застереження. Експерти радять компаніям встановлювати жорсткі ліміти на використання токенів, обирати дешевші моделі нейромереж та впроваджувати їх лише там, де це критично необхідно. Перші кроки вже зробили: Amazon та Meta припинили практику ведення рейтингів за використанням ШІ.

Штучний інтелект не забезпечує очевидного приросту продуктивності порівняно з його високою вартістю,

– заявив один із керівників компанії Uber, яка також була шокована витратами на ШІ, які перевищили витрати на зарплати людям.

Одразу після цих коментарів у Uber встановили щомісячний ліміт на рівні 1 500 доларів на одного співробітника.

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Розробники ШІ очікують наслідків

Така зміна настроїв великих клієнтів створює серйозні проблеми для розробників моделей. Поточна вартість токенів може виявитися найнижчою в історії, оскільки розробники фактично субсидують свої послуги, щоб залучити якомога більше користувачів. Проте питання прибутковості залишається відкритим.

Наразі OpenAI під керівництвом Сема Альтмана розглядає можливість зниження тарифів, щоб почати цінову війну зі своїм головним конкурентом Anthropic. Такий ризик може допомогти втримати клієнтів у короткостроковій перспективі, але залишається незрозумілим, чи зможе галузь підтримувати низькі ціни на доступ до ШІ у довгостроковій перспективі.

Бізнес-спільнота уважно спостерігає за цими кроками, намагаючись зрозуміти, чи є дешевий штучний інтелект стійкою моделлю, яка окупається за рахунок великої кількості підписників, чи це лише тимчасова спроба врятувати ринок перед неминучим здорожчанням.