Космический зонд Solar Orbiter впервые сделал четкие снимки южного полюса Солнца

Впервые в истории исследований Солнца удалось получить четкие изображения его южного полюса. Благодаря маневру вблизи Венеры зонд Solar Orbiter вышел за пределы орбитальной плоскости Земли, что открыло новую перспективу наблюдений.

Взгляд на новую сторону Солнца

Solar Orbiter смог зафиксировать южный полюс Солнца после гравитационного маневра вокруг Венеры, который состоялся 18 февраля. Благодаря этому аппарат получил возможность наблюдать за Солнцем под углом 17 градусов ниже экватора – достаточно, чтобы впервые увидеть его южную полярную область в деталях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейское космическое агентство.

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В течение более шести десятилетий ученые наблюдали за Солнцем только в пределах орбитальной плоскости Земли, что позволяло хорошо видеть экватор, но оставляло полюса в слепой зоне. Теперь зонд Европейского космического агентства стал первым аппаратом, заглянувшим за пределы эклиптики, предоставляя беспрецедентный взгляд на магнитную динамику звезды.

В период с 16 по 17 марта ученые сделали серию наблюдений с помощью трех приборов на борту зонда: поляриметрического гелиосейсмического изображателя (PHI), ультрафиолетового сканера (EUI) и спектрального инструмента SPICE. Каждый из них позволяет изучать различные аспекты активности Солнца – от видимого света до ультрафиолета и излучения заряженных частиц.

Комбинированные данные этих инструментов показали, что южный полюс Солнца находится в фазе нестабильности: одновременно присутствуют магнитные полярности, которые обычно присущи разным полушариям. Это свидетельствует о переходном этапе в 11-летнем магнитном цикле Солнца, во время которого полярности меняют местами.

По словам Сами Соланки из Института исследований Солнечной системы Макса Планка, полярные области до сих пор оставались почти неизведанными. Благодаря уникальному углу наблюдения, Solar Orbiter позволяет исследовать, как формируется магнитная полярность после изменения поля и как она влияет на активность Солнца.

Смотрите изображение солнечного полюса в деталях: видео

Движение солнечного материала и будущие миссии

Инструмент SPICE зафиксировал движение солнечной плазмы, создав карту скоростей с помощью эффекта Доплера. Эта карта помогла исследователям понять, как отличается динамика материала на полюсах и вблизи экватора. Такие данные важны для объяснения, почему солнечный ветер ускоряется именно на полярных регионах.

Нынешние снимки – лишь начало долговременного наблюдения. Следующий маневр вблизи Венеры, запланирован на 24 декабря 2026 года, еще больше наклонит орбиту Solar Orbiter – до 23 градусов ниже экватора. Это даст возможность получить еще более точные изображения и глубже изучить механизмы солнечной активности.

По словам ученого Даниэля Мюллера из ЕКА, миссия Solar Orbiter открывает новую эру в понимании магнитного поля Солнца, солнечного ветра и процессов, влияющих на пространство между звездами и планетами. Новые данные помогут точнее предсказывать геомагнитные бури, которые могут влиять на технологии на Земле.