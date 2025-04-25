Ученые сделали потрясающий портрет Солнца с самым высоким разрешением в истории

Ученые показали самое детальное изображение Солнца в истории – мозаику из 200 ультрафиолетовых снимков, сделанных аппаратом Solar Orbiter. Это новый взгляд на раскаленную корону звезды и ее динамическую атмосферу.

Солнце в деталях

Эту важную миссию выполнили совместно NASA и Европейское космическое агентство. Они объединили сотни отдельных изображений в одну большую фотографию, которая позволяет рассмотреть горячую плазму, сияющие корональные петли вокруг активных областей, а также темные, холодные нити и выступы, сообщает 24 Канал.

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Аппарат Solar Orbiter изучает Солнце уже 5 лет. Он и раньше делал подобные снимки, но этот, как утверждают ученые, имеет наибольшее разрешение в истории. Фотографии для этого гигантского коллажа сделали 9 марта 2025 года с расстояния около 77 миллионов километров.

Каждый фрагмент мозаики был сделан инструментом Extreme Ultraviolet Imager (EUI), а общий размер готового изображения составляет 12 544 на 12 544 пикселей.



Новое изображение Солнца с рекордной детализацией / Фото ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI Team, E. Kraaikamp (ROB)

Его также можно изучать в полном размере на сайте ESA , приближая и отдаляя, словно под микроскопом. Интерактивное изображение указывает на различные элементы, такие как вспышки, петли, свечения короны и прочее. Вы можете загрузить фото в двух размерах.

На финальном кадре четко видны ключевые элементы солнечной атмосферы.

Тонкие усики, которые расходятся от звездного шара, – это корона, невидимая для человеческого глаза, но зафиксированная в ультрафиолетовом свете.

Ближе к поверхности – темные, нитевидные образования. Это протуберанцы – плазменные потоки, которые вырываются с поверхности Солнца под воздействием его магнитного поля. Их температура достигает около 10 000 градусов по Цельсию – значительно ниже, чем во внешней короне.

Темная полоса, проходящая перед звездой и придающая ей мрачный вид, – это так называемая солнечная нить.

Яркие пятна на поверхности – активные области, где происходят вспышки и корональные выбросы массы. В обычном видимом диапазоне там можно было бы увидеть темные солнечные пятна.

А на правой стороне звезды видны характерные изгибы – корональные петли, формируемые магнитными силовыми линиями.

Это изображение является частью масштабных усилий научного сообщества понять, как ведет себя солнечная атмосфера, почему ее температура значительно выше, чем температура поверхности, и каким образом магнитные поля вызывают бури, способные выводить из строя спутники и электросети на Земле.

Ученые надеются, что подобные снимки помогут лучше понять механизмы нагревания Солнца, динамику плазмы и особенности космической погоды. Но стоит сказать честно – это еще и просто невероятно красиво. Люди смогли приблизить аппарат к нашей звезде настолько, чтобы увидеть ее бешеную активность и при этом сохранить аппарат живым. А в ответ он подарил нам мегаизображение, которое точно заслуживает места в галерее величайших космических достижений.