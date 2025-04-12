Столетний цикл Гляйсберга

Кроме общеизвестного 11-летнего цикла, который имеет свой минимум и максимум активности, Солнце демонстрирует еще несколько других периодических событий со стабильными временными рамками. Одно из таких событий называется циклом Гляйсберга. Он так же имеет минимум и максимум, которые проявляются разной степенью воздействия на звезду, сообщает 24 Канал со ссылкой на AGU.org.

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Цикл Гляйсберга – это процесс, который раз в 80-100 лет подавляет количество солнечных пятен, а именно они ответственны за понятие солнечной активности: чем больше пятен, тем больше активность, больше вспышек и корональных выбросов массы. Вероятно, именно это явление было причиной чрезвычайной слабости предыдущего 11-летнего солнечного цикла, максимум которого приходился на 2012-2013 годы. В этот период наблюдалось относительно небольшое количество солнечных пятен, и общая активность Солнца была низкой, чего не скажешь о нынешнем двадцать пятом цикле.

Исследование, опубликованное в AGU.org, предполагает, что очередной минимум цикла Гляйсберга только что миновал и мы вошли в фазу роста, т.е. направляемся к максимуму. Если это так, то все последующие максимумы в рамках 11-летних солнечных циклов будут становиться все более интенсивными в течение следующих 50 лет.

Дополнительные подтверждения этой теории можно найти в анализе долговременных изменений потока протонов во внутреннем радиационном поясе Земли, которые фиксируются спутниками NOAA POES:

Исследования показывают, что в течение периода с 1980 по 2021 год наблюдалось уменьшение пиковых значений потока F10.7 (индикатора солнечной активности), а средний поток протонов во внутренней зоне магнитосферы Земли рос. Это согласуется с минимумом цикла Гляйсберга и сопутствующим уменьшением солнечного экстремального ультрафиолетового излучения (EUV).

С началом 25-го солнечного цикла наблюдается быстрый рост потока F10.7, что приводит к увеличению потерь протонов из-за расширения атмосферы и, соответственно, к резкому уменьшению потока протонов во внутренней зоне с 2022 по 2024 годы.

Таким образом долгосрочное поведение протонов во внутренней зоне магнитосферы Земли указывает на то, что минимум столетнего цикла Гляйсберга уже позади. Эта антикорреляция наблюдалась по меньшей мере в течение четырех солнечных циклов (44 года) и уже достигла пика, предвещая изменение на противоположное значение.

Это будет иметь значительное влияние на космическую погоду, увеличивая риски для спутников, связи и энергетических систем на Земле. Трудно представить, каким будет следующий солнечный максимум, если этот вызвал столь мощные магнитные бури, что они распространяли полярные сияния аж за экватор. Ярким примером является супершторм в мае 2024 года.