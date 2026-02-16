Гольфстрим приближается к коллапсу: ученые обнаружили новый признак грядущей катастрофы

В одном из самых соленых регионов Мирового океана зафиксировали резкое уменьшение солености. Изменения происходят десятилетиями, но темпы настолько высоки, что ученые уже говорят о возможном влиянии на глобальные течения и климатическое равновесие.

Что означает уменьшение солености для глобальной циркуляции океана?

Исследование показало, что за последние 60 лет площадь сверхсоленых вод в южной части Индийского океана у западного побережья Австралии сократилась примерно на 30 процентов. Регион традиционно отличался высокой соленостью из-за сухого климата и преобладания испарения над осадками. Теперь ситуация меняется, пишет Daily Mail.

Команда из Университета Колорадо в Боулдере зафиксировала, что опреснение происходит чрезвычайно быстро – это самый заметный рост доли пресной воды в Южном полушарии. По оценкам авторов, ежегодно объем добавленной пресной воды эквивалентен примерно 60 процентам объема озера Тахо (151 кубических километров).

В масштабах потребления это соответствует запасам питьевой воды, которых хватило бы всему населению США более чем на 380 лет.

Причина не в локальных дождях. Моделирование показало, что ключевую роль играет глобальное потепление. Повышение температур меняет структуру поверхностных ветров над Индийским и тропической частью Тихого океанов.

Новые ветровые схемы "подталкивают" течения к транспортировке большего количества воды из так называемого индо-тихоокеанского бассейна пресной воды в южный Индийский океан.

Средняя соленость океана составляет около 3,5 процента, однако региональные различия формируют мощную глобальную систему обмена теплом и массами воды – термогалинную циркуляцию. Она работает как гигантский конвейер: теплые и относительно пресные поверхностные воды движутся из Индо-Тихоокеанского региона в Атлантику, где охлаждаются, становятся солонее и плотнее и погружаются на глубину.

Как с этим связан Гольфстрим?

Ключевой частью этого механизма является Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC), в которую входит и известный Гольфстрим. Именно эта система в значительной степени обеспечивает мягкий климат в Западной Европе.



Схема AMOC / Изображение Globalchoices.org

Уменьшение солености имеет прямой физический эффект: менее соленая вода менее плотная. Она остается в верхних слоях и хуже смешивается с глубинными массами. Усиление слоистости ослабляет вертикальное перемешивание – процесс, который переносит тепло и питательные вещества между слоями океана. В результате поверхностные воды могут нагреваться еще сильнее, а глубины – получать меньше кислорода и питательных соединений, говорится в исследовании в журнале Nature Climate Change.

Ранее ученые уже предупреждали, что таяние ледников Гренландии и арктических льдов замедляет AMOC из-за притока пресной воды в Северную Атлантику. Теперь к этому добавляется расширение зон опреснения в других частях океана. Если тенденция сохранится, это может изменить баланс всей глобальной циркуляции.

Чем это грозит?

Последствия не ограничиваются температурой воздуха.

Ослабление течений способно вызвать рост количества экстремальных погодных явлений, усиление зимних штормов в Европе и резкие температурные колебания.

Кроме климатических рисков, под угрозой могут оказаться морские экосистемы – планктон и морские травы, которые лежат в основе пищевых цепей океана.

Изменения солености – это не изолированное явление, а сигнал о перестройке глобального водного цикла. И этот сигнал становится все громче и громче.