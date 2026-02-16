Гольфстрим приближается к коллапсу: ученые обнаружили новый признак грядущей катастрофы
- Ученые обнаружили, что за последние 60 лет площадь надсолоных вод в южной части Индийского океана сократилась примерно на 30% из-за глобального потепления.
- Ослабление океанических течений может привести к росту экстремальных погодных явлений, усиление зимних штормов в Европе и угроз для морских экосистем.
В одном из самых соленых регионов Мирового океана зафиксировали резкое уменьшение солености. Изменения происходят десятилетиями, но темпы настолько высоки, что ученые уже говорят о возможном влиянии на глобальные течения и климатическое равновесие.
Что означает уменьшение солености для глобальной циркуляции океана?
Исследование показало, что за последние 60 лет площадь сверхсоленых вод в южной части Индийского океана у западного побережья Австралии сократилась примерно на 30 процентов. Регион традиционно отличался высокой соленостью из-за сухого климата и преобладания испарения над осадками. Теперь ситуация меняется, пишет Daily Mail.
Команда из Университета Колорадо в Боулдере зафиксировала, что опреснение происходит чрезвычайно быстро – это самый заметный рост доли пресной воды в Южном полушарии. По оценкам авторов, ежегодно объем добавленной пресной воды эквивалентен примерно 60 процентам объема озера Тахо (151 кубических километров).
В масштабах потребления это соответствует запасам питьевой воды, которых хватило бы всему населению США более чем на 380 лет.
Причина не в локальных дождях. Моделирование показало, что ключевую роль играет глобальное потепление. Повышение температур меняет структуру поверхностных ветров над Индийским и тропической частью Тихого океанов.
Новые ветровые схемы "подталкивают" течения к транспортировке большего количества воды из так называемого индо-тихоокеанского бассейна пресной воды в южный Индийский океан.
Средняя соленость океана составляет около 3,5 процента, однако региональные различия формируют мощную глобальную систему обмена теплом и массами воды – термогалинную циркуляцию. Она работает как гигантский конвейер: теплые и относительно пресные поверхностные воды движутся из Индо-Тихоокеанского региона в Атлантику, где охлаждаются, становятся солонее и плотнее и погружаются на глубину.
Как с этим связан Гольфстрим?
Ключевой частью этого механизма является Атлантическая меридиональная циркуляция (AMOC), в которую входит и известный Гольфстрим. Именно эта система в значительной степени обеспечивает мягкий климат в Западной Европе.
Схема AMOC / Изображение Globalchoices.org
Уменьшение солености имеет прямой физический эффект: менее соленая вода менее плотная. Она остается в верхних слоях и хуже смешивается с глубинными массами. Усиление слоистости ослабляет вертикальное перемешивание – процесс, который переносит тепло и питательные вещества между слоями океана. В результате поверхностные воды могут нагреваться еще сильнее, а глубины – получать меньше кислорода и питательных соединений, говорится в исследовании в журнале Nature Climate Change.
Ранее ученые уже предупреждали, что таяние ледников Гренландии и арктических льдов замедляет AMOC из-за притока пресной воды в Северную Атлантику. Теперь к этому добавляется расширение зон опреснения в других частях океана. Если тенденция сохранится, это может изменить баланс всей глобальной циркуляции.
Чем это грозит?
Последствия не ограничиваются температурой воздуха.
- Ослабление течений способно вызвать рост количества экстремальных погодных явлений, усиление зимних штормов в Европе и резкие температурные колебания.
- Кроме климатических рисков, под угрозой могут оказаться морские экосистемы – планктон и морские травы, которые лежат в основе пищевых цепей океана.
Изменения солености – это не изолированное явление, а сигнал о перестройке глобального водного цикла. И этот сигнал становится все громче и громче.