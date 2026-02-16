Що означає зменшення солоності для глобальної циркуляції океану?

Дослідження показало, що за останні 60 років площа надсолоних вод у південній частині Індійського океану біля західного узбережжя Австралії скоротилася приблизно на 30 відсотків. Регіон традиційно відзначався високою солоністю через сухий клімат і переважання випаровування над опадами. Тепер ситуація змінюється, пише Daily Mail.

Команда з Університету Колорадо в Боулдері зафіксувала, що опріснювання відбувається надзвичайно швидко – це найпомітніше зростання частки прісної води в Південній півкулі. За оцінками авторів, щороку обсяг доданої прісної води еквівалентний приблизно 60 відсоткам об'єму озера Тахо (151 кубічних кілометри).

У масштабах споживання це відповідає запасам питної води, яких вистачило б усьому населенню США більш ніж на 380 років.

Причина не в локальних дощах. Моделювання показало, що ключову роль відіграє глобальне потепління. Підвищення температур змінює структуру поверхневих вітрів над Індійським і тропічною частиною Тихого океанів.

Нові вітрові схеми "підштовхують" течії до транспортування більшої кількості води з так званого індо-тихоокеанського басейну прісної води до південного Індійського океану.

Середня солоність океану становить близько 3,5 відсотка, однак регіональні відмінності формують потужну глобальну систему обміну теплом і масами води – термогалінну циркуляцію. Вона працює як гігантський конвеєр: теплі та відносно прісні поверхневі води рухаються з Індо-Тихоокеанського регіону в Атлантику, де охолоджуються, стають солонішими й щільнішими та занурюються на глибину.

Як із цим пов'язаний Гольфстрім?

Ключовою частиною цього механізму є Атлантична меридіональна циркуляція (AMOC), до якої входить і відомий Гольфстрім. Саме ця система значною мірою забезпечує м'який клімат у Західній Європі.



Схема AMOC / Зображення Globalchoices.org

Зменшення солоності має прямий фізичний ефект: менш солона вода менш щільна. Вона залишається у верхніх шарах і гірше змішується з глибинними масами. Посилення шаруватості послаблює вертикальне перемішування – процес, який переносить тепло й поживні речовини між шарами океану. У результаті поверхневі води можуть нагріватися ще сильніше, а глибини – отримувати менше кисню та поживних сполук, йдеться в дослідженні у журналі Nature Climate Change.

Раніше науковці вже попереджали, що танення льодовиків Гренландії та арктичних льодів уповільнює AMOC через приплив прісної води в Північну Атлантику. Тепер до цього додається розширення зон опріснювання в інших частинах океану. Якщо тенденція збережеться, це може змінити баланс усієї глобальної циркуляції.

Чим це загрожує?

Наслідки не обмежуються температурою повітря.

Ослаблення течій здатне спричинити зростання кількості екстремальних погодних явищ, посилення зимових штормів у Європі та різкіші температурні коливання.

Окрім кліматичних ризиків, під загрозою можуть опинитися морські екосистеми – планктон і морські трави, які лежать в основі харчових ланцюгів океану.

Зміни солоності – це не ізольоване явище, а сигнал про перебудову глобального водного циклу. І цей сигнал стає дедалі гучнішим.