Ученые заметили, как солнечный выброс изменился прямо на полпути к Земле

Ученые зафиксировали аномальное поведение солнечного выброса, который стремительно увеличился в размерах и нагрелся по пути к Земле. Это явление заставляет пересмотреть существующие модели прогнозирования космической погоды.

Редкое выравнивание космических аппаратов

Как сообщает SciTechDaily, ученые из Университета Айовы зафиксировали нетипичное поведение солнечного шторма, произошедшего 4 – 5 ноября 2021 года. Во время движения к Земле облако намагниченной плазмы преодолело 20,9 миллиона километров, расширившись на 21 процент, а его внутренняя плазма нагрелась в три раза сильнее, чем ожидали астрономы.

Эти изменения удалось подробно отследить благодаря редкому стечению обстоятельств: космический аппарат Solar Orbiter зафиксировал облако на расстоянии 125,5 миллиона километров от Солнца, а зонд Wind измерил его же на отметке 146,5 миллиона километров. Оба аппарата оказались почти на одной линии между Солнцем и Землей.

Очень редко случается, что эти два космических аппарата выравниваются на оси Солнце – Земля. Их выравнивание именно во время межпланетного выброса корональной массы происходит еще реже,

– прокомментировал исследователь в области физики и астрономии из Университета Айовы Ширш Сони.

Измерения показали, что магнитное облако расширялось со скоростью примерно 192 километра в секунду, что значительно превышает типичные показатели в 50–100 километров в секунду. Ученые назвали этот процесс "суперрасширением". Он начался, когда извержение столкнулось с солнечным ветром – постоянным потоком заряженных частиц со скоростью до 1,6 миллиона километров в час.

Сначала это взаимодействие сжало облако, однако затем его плазма нагрелась в три раза, что привело к стремительному увеличению объема. Несмотря на такое масштабное расширение, давление магнитного поля внутри структуры осталось неизменным, что противоречит существующим теоретическим расчетам.

"В этом исследовании мы показываем, что магнитное облако может существенно расширяться за короткий промежуток времени и на небольшом расстоянии, что может иметь последствия для Земли, о которых мы ранее не знали", – добавил научный сотрудник Ширш Сони.

Значение для прогнозирования космической погоды

Ранее астрономы предполагали, что подобные магнитные структуры эволюционируют одинаково во время путешествия по межпланетному пространству. Новые данные доказывают, что они претерпевают гораздо более сложные трансформации, прежде чем столкнуться с магнитосферой Земли и вызвать геомагнитные возмущения. Уточнение моделей эволюции солнечных бурь поможет ученым точнее предсказывать потенциальные риски для спутников, системы GPS и наземных электросетей.

Как уже сообщал 24 Канал, ранее исследователи обнаружили, что солнечный ветер оказался более упорядоченным, чем считалось ранее, что также меняет представления о турбулентности плазмы в космосе.