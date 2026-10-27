Учені побачили, як сонячний викид змінився прямо на півдорозі до Землі

Рідкісне вирівнювання космічних апаратів

Як повідомляє SciTechDaily, науковці з Університету Айови зафіксували нетипову поведінку сонячного шторму, який стався 4 – 5 листопада 2021 року. Під час руху до Землі хмара намагніченої плазми подолала 20,9 мільйона кілометрів, розширившись на 21 відсоток, а її внутрішня плазма розігрілася втричі дужче, ніж очікували астрономи.

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Зміни вдалося детально відстежити завдяки рідкісному збігу: космічний апарат Solar Orbiter зафіксував хмару на відстані 125,5 мільйона кілометрів від Сонця, а зонд Wind виміряв її ж на позначці 146,5 мільйона кілометрів. Обидва апарати опинилися майже на одній лінії між Сонцем і Землею.

Дуже рідко буває, що ці два космічні апарати вирівнюються на осі Сонце – Земля. Їхнє вирівнювання саме під час міжпланетного викиду корональної маси трапляється ще рідше– прокоментував дослідник у галузі фізики та астрономії з Університету Айови Шірш Соні.

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Вимірювання показали, що магнітна хмара розширювалася зі швидкістю приблизно 192 кілометри на секунду, що значно перевищує типові показники у 50 – 100 кілометрів на секунду. Науковці назвали цей процес суперрозширенням. Воно розпочалося, коли виверження зіштовхнулося із сонячним вітром – постійним потоком заряджених частинок зі швидкістю до 1,6 мільйона кілометрів на годину.

Спочатку ця взаємодія стиснула хмару, однак потім її плазма розігрілася втричі, що спричинило стрімке зростання об'єму. Попри таке масштабне розширення, тиск магнітного поля всередині структури залишився незмінним, що суперечить наявним теоретичним розрахункам.

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"У цьому дослідженні ми показуємо, що магнітна хмара може істотно розширюватися за короткий проміжок часу та на невеликій відстані, що може мати наслідки для Землі, про які ми раніше не знали", – додав науковий співробітник Шірш Соні.

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Значення для прогнозування космічної погоди

Раніше астрономи припускали, що подібні магнітні структури еволюціонують однаково під час подорожі міжпланетним простором. Нові дані доводять, що вони зазнають значно складніших трансформацій перед тим, як зіштовхнутися з магнітосферою Землі й спровокувати геомагнітні збурення. Уточнення моделей еволюції сонячних штормів допоможе науковцям точніше передбачати потенційні ризики для супутників, системи GPS та наземних електромереж.

Як уже повідомляв 24 Канал, раніше дослідники з'ясували, що сонячний вітер виявився більш упорядкованим, ніж вважали раніше, що також змінює уявлення про турбулентність плазми у космосі.