Надкушенное светило: потрясающие кадры солнечного затмения из разных стран
- 29 марта 2025 года произошло частичное солнечное затмение, которое лучше всего было видно в северо-восточной Канаде и Гренландии.
- В Украине тоже видели это явление.
Днем 29 марта Луна закрыла часть Солнца. Поскольку ряд стран мог любоваться этим явлением, в сети есть много фото.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC и Time of India.
Смотрите также Украина перейдет на летнее время: какая будет разница с другими странами
Фотографии солнечного затмения 29 марта 2025 года
На этот раз затмение было лучше всего видно на северо-востоке Канады и в Гренландии. К слову, в Украине также видели затмение. Наиболее закрытое Солнце было во Львове – на 2%.
Солнечное затмение в Великобритании / Фото читателей BBC
Очевидцы говорят, что Солнце было хорошо видно даже сквозь облака. А дети сравнили необычный вид Солнца с Пакманом – круглым желтым персонажем старой компьютерной игры, который передвигается по лабиринту и ест белые точки.
Фантастическое видео солнечного затмения в Шотландии
В Нууке, столице Гренландии, Луна "съела" так много Солнца, что светило само стало похоже на Луну.
Солнечное затмение в Гренландии / Фото редактора BBC
В Исландии явление происходило на фоне красивых пейзажей.
Солнечное затмение в Исландии / Фото пользователя Х Sallyofc
А в Сенегале Солнце было "надкушено" с другой стороны.
Следующее частичное солнечное затмение будет в сентябре 2025 года. Но более впечатляющим будет полное солнечное затмение в августе 2026 года. Его смогут увидеть жители Исландии, северной Испании и Португалии. В Великобритании, Франции и Италии будет закрыто более 90% Солнца.