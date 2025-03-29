В некоторых регионах Украины видно частичное солнечное затмение
- В некоторых регионах Украины, включая Львов и Волынь, видно частичное солнечное затмение, с максимальным закрытием Солнца на 2,08% во Львове.
- Наиболее глубокое затмение произойдет на севере канадской провинции Квебек, где Луна закроет до 94% Солнца.
В некоторых регионах Украины можно увидеть частичное солнечное затмение. Лучше всего явление будет видно на западе Украины.
Во Львове солнце закроется на 2,08%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time and date.
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Где можно увидеть солнечное затмение
В Украине 29 марта видно частичное солнечное затмение. Больше всего солнце закроется для жителей западных областей Украины. Так во Львове Солнце будет закрыто на 2,08%, а в Киеве всего на 0,01%.
Прямо сейчас на Волыни видно затмение, пишут местные СМИ.
Солнечное затмение на Волыни / Фото телеграмм-каналов
Затмение видят и во Львове.
Частичное солнечное затмение во Львове / Фото местных телеграмм-каналов
Солнечное затмение во Львове: смотрите видео
К слову, наиболее глубокое затмение произойдет на севере канадской провинции Квебек, где Луна закроет до 94% Солнца. В Европе же лучший вид будет видно в Исландии – 70% закрытого Солнца.