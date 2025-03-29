В некоторых регионах Украины видно частичное солнечное затмение

В некоторых регионах Украины можно увидеть частичное солнечное затмение. Лучше всего явление будет видно на западе Украины.

Во Львове солнце закроется на 2,08%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time and date.

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Где можно увидеть солнечное затмение

В Украине 29 марта видно частичное солнечное затмение. Больше всего солнце закроется для жителей западных областей Украины. Так во Львове Солнце будет закрыто на 2,08%, а в Киеве всего на 0,01%.

Прямо сейчас на Волыни видно затмение, пишут местные СМИ.



Солнечное затмение на Волыни / Фото телеграмм-каналов

Затмение видят и во Львове.



Частичное солнечное затмение во Львове / Фото местных телеграмм-каналов

Солнечное затмение во Львове: смотрите видео

К слову, наиболее глубокое затмение произойдет на севере канадской провинции Квебек, где Луна закроет до 94% Солнца. В Европе же лучший вид будет видно в Исландии – 70% закрытого Солнца.