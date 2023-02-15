Blue Origin производит солнечные батареи из имитации лунной почвы, а дальше – из настоящей

Компания Джеффа Безоса, которая пока не очень успешно пытается конкурировать со SpaceX, работает над солнечными батареями из фальшивой лунной почвы, чтобы в будущем производить их прямо на спутнике. Однако оказывается, Blue Origin на этом рынке не единственная.

Идея использования лунной почвы для производства солнечных элементов, которая могла бы питать постоянную колонию в космосе, может показаться странной, но две компании утверждают, что они достигли значительного прогресса в этом направлении: каждая из них уже изготовила первые экземпляры таких батарей.

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Что известно

Blue Origin обнародовала эту информацию в блоге в пятницу, 10 февраля, но заявляет, что работает над технологией еще с 2021 года .

. Компания Lunar Resources, поставившая цель разработать технологии для "масштабной индустриализации космоса", сообщила The Verge, что она занимается тем же в течение последних нескольких лет.

Исследователи надеются, что когда-нибудь эта технология сможет обеспечить человеческую жизнь на Луне, но от этой смелой цели их могут отделять еще десятилетия работы. Солнечные элементы в их нынешнем виде являются только сырыми прототипами, которые еще предстоит дорабатывать и менять.

Как известно, NASA хочет установить "первое длительное присутствие на Луне" с помощью своей программы Artemis. Она предполагает строительство постоянной базы, на которой будут проживать колонисты. Это позволит проводить разные исследования прямо на месте, а не доставлять образцы на Землю с помощью дорогих космических аппаратов.

В Lunar Resources рассказывают, что идея изготовления солнечных батарей из Луны возникла 15 лет назад. Однако еще 10 лет назад над предложениями использования местных ресурсов смеялись, считая ее чем-то из научной фантастики. Через 5 лет насмешки превратились в осторожный интерес. А теперь ученые смело берутся за эти исследования, полные решимости.