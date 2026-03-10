Одна из крупнейших сетей солнечных электростанций в мире обеспечит энергией 17 миллионов человек

В самых отдаленных уголках самой густонаселенной страны Африки начались масштабные изменения, которые могут навсегда изменить энергетический ландшафт региона. Вместо привычного гудения генераторов на улицах городов и сел все чаще появляются ряды солнечных панелей. Этот амбициозный проект призван решить проблему, десятилетиями сдерживавшую развитие Нигерии.

В чем заключается "солнечный" план Нигерии?

Проблема энергоснабжения в Нигерии годами оставалась одним из крупнейших инфраструктурных вызовов. Даже в крупных городах жители постоянно сталкиваются с отключениями света, что заставляет бизнес и домохозяйства полагаться на дорогие и шумные бензиновые или дизельные генераторы, пишет Daily Galaxy.

По оценкам специалистов, около 86 миллионов нигерийцев до сих пор не имеют стабильного доступа к электричеству. Однако новая инициатива стоимостью 750 миллионов долларов, одобренная и поддерживаемая Всемирным банком, предлагает кардинально другой подход – создания децентрализованных солнечных мини-сетей.

Проект, получивший название Distributed Access through Renewable Energy Scale-Up (DARES), финансируется через Международную ассоциацию развития. В отличие от традиционного строительства крупных электростанций и прокладки тысяч километров линий электропередач, DARES сосредотачивается на локальных системах.

Каждая такая установка содержит собственные фотоэлектрические панели, блоки хранения энергии в аккумуляторах и короткие распределительные линии, соединяющие дома и магазины непосредственно на месте. Такой подход позволяет обеспечить светом сельские общины гораздо быстрее, чем это было бы возможно при расширении национальной сети.



Реализация проекта уже началась / Фото Мухаммад Амдад Хоссейн/NurPhoto

Реализацией проекта занимается Агентство по электрификации сельских районов Нигерии в сотрудничестве с частными разработчиками. Важной особенностью финансовой модели является предоставление грантов по результатам работы: компании получают выплаты только после того, как системы будут полностью введены в эксплуатацию, а потребители – подключены к сети. Это значительно снижает финансовые риски для инвесторов и гарантирует качество установленного оборудования.

Ожидается, что благодаря программе доступ к электроэнергии получат 17,5 миллиона человек.

Кроме того, стабильное питание получат до 237 000 микро, малых и средних предприятий, среди которых мельницы, сварочные мастерские, рестораны и розничные магазины. Стабильный свет позволяет владельцам магазинов работать дольше в вечерние часы, а использование холодильного оборудования помогает лучше хранить продукты питания.



Экология поблагодарит

Одним из наиболее значимых экологических и экономических последствий станет замена более 280 000 бензиновых и дизельных генераторов солнечными системами. Это не только уменьшит уровень шума и загрязнения воздуха в населенных пунктах, но и существенно сократит расходы предпринимателей на топливо, которое часто составляет львиную долю их операционных расходов.

Нынешний проект DARES базируется на успешном опыте предыдущей инициативы – Проекта электрификации Нигерии. Тогда удалось установить 125 солнечных мини-сетей и развернуть более миллиона домашних солнечных систем, что обеспечило светом более 5,5 миллиона человек.

Новая масштабная программа фактически масштабирует эти наработки, превращая Нигерию в одну из крупнейших в мире площадок для развития распределенной солнечной энергетики.