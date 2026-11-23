В 2027 году домашние солнечные электростанции будут сочетать в себе традиционные кремниевые панели, новые тандемные технологии и аккумуляторы. Рассказываем, как работают эти системы и на что следует обратить внимание при установке в Украине.

Основой домашних солнечных электростанций по-прежнему будут кремниевые модули. Они отличаются проверенной технологией производства, длительным сроком эксплуатации и доступны на массовом рынке. Об этом пишет 24 Канал.

Какие солнечные панели выбрать в 2027 году?

Среди основных технологий стоит выделить:

Монокристаллические панели – распространенное решение для частных домов с высокой эффективностью использования площади крыши.

TOPCon – усовершенствованные кремниевые элементы, которые снижают потери энергии и обеспечивают более высокую эффективность.

HJT – гетеропереходная технология, демонстрирующая хорошую производительность при высоких температурах.

Перовскит-кремниевые модули – тандемные панели, сочетающие два светопоглощающих слоя для более эффективного производства электроэнергии.

Особое внимание привлекают перовскиты. В ноябре 2026 года производители Heliene и Caelux объявили о начале коммерческого производства тандемных модулей с заявленной эффективностью от 27%. Первые поставки запланированы на 2027 год. В то же время долговечность и стабильность таких панелей в реальных условиях еще предстоит проверить.

Поэтому для большинства домашних систем практичным выбором останутся кремниевые панели, в частности TOPCon. Перовскитные модули – перспективное направление, но перед покупкой стоит проверять гарантии и результаты независимых испытаний.

Что нужно для домашней солнечной электростанции?

Полноценная СЭС состоит из четырех основных компонентов:

Солнечные панели вырабатывают электроэнергию из солнечного излучения.

Инвертор преобразует постоянный ток в переменный, который используют бытовые приборы.

Аккумуляторы накапливают избыток электроэнергии для использования ночью или во время отключений. Популярное решение – батареи LiFePO4.

Монтажные конструкции и защита обеспечивают надежное крепление и безопасную работу оборудования.

В зависимости от потребностей можно установить один из трех типов систем. Сетевая СЭС работает совместно с централизованным электроснабжением, автономная использует аккумуляторы и не зависит от общей сети, а гибридная сочетает оба варианта.

Перед монтажом необходимо оценить площадь и состояние крыши, ее ориентацию, затенение и среднее потребление электроэнергии. Мощность панелей и емкость аккумуляторов следует подбирать в соответствии с потребностями дома, а не только с доступным бюджетом.

Сколько стоит установка и какие правила действуют в Украине?

Стоимость домашней СЭС зависит от мощности, производителя панелей, типа инвертора, емкости аккумуляторов и сложности монтажа. Отдельно нужно учесть работы по модернизации электросети, если они необходимы.

В Украине установку солнечных панелей на крышах и фасадах зданий упростили еще в 2026 году. Согласно решению Кабинета Министров, для таких работ больше не требуются отдельные разрешительные и регистрационные документы в сфере строительства. В то же время предусмотрено техническое обследование здания, хотя для индивидуальных жилых, садовых и дачных домов оно не является обязательным.

Если владелец планирует продавать излишки электроэнергии по "зеленому" тарифу, необходимо оформить соответствующие договорные отношения и подключение к сети. Согласно правилам НКРЭКП, обновленным в 2026 году, действуют временные ограничения на расчеты по этому тарифу. Поэтому перед установкой оборудования стоит проверить актуальные условия на 2027 год.

Главное при выборе домашней солнечной электростанции – правильно рассчитать потребности в электроэнергии, подобрать совместимое оборудование и учесть возможность накопления энергии. Именно от этого будет зависеть эффективность системы и ее практическая польза для домохозяйства.