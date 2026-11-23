Основою домашніх сонячних електростанцій залишатимуться кремнієві модулі. Вони мають перевірену технологію виробництва, тривалий термін експлуатації та доступні на масовому ринку. Про це пише 24 Канал.

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Які сонячні панелі обирати у 2027 році?

Серед основних технологій варто виділити:

Монокристалічні панелі – поширене рішення для приватних будинків із високою ефективністю використання площі даху.

TOPCon – вдосконалені кремнієві елементи, які зменшують втрати енергії та забезпечують вищу ефективність.

HJT – гетероперехідна технологія, яка демонструє хорошу продуктивність за високих температур.

Перовскітно-кремнієві модулі – тандемні панелі, що поєднують два світлопоглинальні шари для ефективнішого виробництва електроенергії.

Особливу увагу привертають перовскіти. У листопаді 2026 року виробники Heliene та Caelux оголосили про початок комерційного виробництва тандемних модулів із заявленою ефективністю від 27%. Перші поставки заплановані на 2027 рік. Водночас довговічність і стабільність таких панелей у реальних умовах ще потребують перевірки.

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Тому для більшості домашніх систем практичним вибором залишатимуться кремнієві панелі, зокрема TOPCon. Перовскітні модулі – перспективний напрям, але перед купівлею варто перевіряти гарантії та результати незалежних випробувань.

Що потрібно для домашньої сонячної електростанції?

Повноцінна СЕС складається з чотирьох основних компонентів:

Сонячні панелі виробляють електроенергію із сонячного випромінювання.

Інвертор перетворює постійний струм на змінний, який використовують побутові прилади.

Акумулятори накопичують надлишок електроенергії для використання вночі або під час відключень. Популярне рішення – батареї LiFePO4.

Монтажні конструкції та захист забезпечують надійне кріплення й безпечну роботу обладнання.

Залежно від потреб можна встановити один із трьох типів систем. Мережева СЕС працює разом із централізованим електропостачанням, автономна використовує акумулятори та не залежить від загальної мережі, а гібридна поєднує обидва варіанти.

Перед монтажем потрібно оцінити площу й стан даху, його орієнтацію, затінення та середнє споживання електроенергії. Потужність панелей і місткість акумуляторів варто підбирати відповідно до потреб будинку, а не лише доступного бюджету.

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Скільки коштує встановлення та які правила діють в Україні?

Вартість домашньої СЕС залежить від потужності, виробника панелей, типу інвертора, місткості акумуляторів і складності монтажу. Окремо потрібно врахувати роботи з модернізації електромережі, якщо вони необхідні.

В Україні встановлення сонячних панелей на дахах і фасадах будівель спростили ще у 2026 році. За рішенням Кабінету Міністрів, для таких робіт більше не потрібні окремі дозвільні та реєстраційні документи у сфері будівництва. Водночас передбачено технічне обстеження будівлі, хоча для індивідуальних житлових, садових і дачних будинків воно не є обов'язковим.

Якщо власник планує продавати надлишок електроенергії за «зеленим» тарифом, необхідно оформити відповідні договірні відносини та підключення до мережі. За правилами НКРЕКП, оновленими у 2026 році, діють часові обмеження для розрахунків за цим тарифом. Тому перед встановленням обладнання варто перевірити актуальні умови на 2027 рік.

Головне під час вибору домашньої сонячної електростанції – правильно розрахувати потреби в електроенергії, підібрати сумісне обладнання та врахувати можливість накопичення енергії. Саме від цього залежатиме ефективність системи та її практична користь для домогосподарства.