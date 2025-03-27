Солнечные пятна можно будет увидеть во время частичного затмения 29 марта

29 марта 2025 года жители Северного полушария смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Однако на этот раз есть шанс наблюдать не только захватывающее зрелище затмения, но и увидеть солнечные пятна на поверхности нашей звезды.

Первое частичное солнечное затмение 2025 года можно будет наблюдать в последнюю субботу марта, сообщает 24 Канал. На территории Украины тоже есть шанс увидеть частичное затмение Солнца и пятна на его поверхности.

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Что такое солнечные пятна и почему они важны?

Солнечные пятна – это темные участки на поверхности Солнца, которые могут вызвать магнитные возмущения в его атмосфере. Они могут достигать размеров Земли и менять свое количество в зависимости от 11-летнего солнечного цикла. Астрономы наблюдают за ними еще с 1610 года.

В октябре 2024 года NOAA и NASA сообщили, что Солнце достигло максимума своей активности, поскольку количество солнечных пятен достигло пика. Как правило, в каждом солнечном цикле бывает два максимума, поэтому астрономы ожидают новый всплеск активности уже в ближайшее время.

Как отслеживать затмение?

Во время затмения можно будет наблюдать, как Луна постепенно закрывает и открывает солнечные пятна, что позволит не только любоваться явлением, но и проследить за его развитием в реальном времени.

Сейчас большинство солнечных пятен расположены в южном полушарии Солнца, но с приближением второго пика максимума они могут появиться и в северной части. Это делает 29 марта прекрасной возможностью для астрономических наблюдений.

Если же вы не хотите ждать затмения, NASA предлагает наблюдать за Солнцем в режиме реального времени через Солнечную динамическую обсерваторию.

Что нужно для наблюдения?

Наблюдать за Солнцем без защиты для глаз опасно. Даже если оно частично закрыто, ультрафиолетовые (UV) и инфракрасные (IR) лучи могут повредить сетчатку глаза и вызвать слепоту.

Безопасный способ наблюдать затмение – это специальные фильтры или очки для солнечного затмения. Если у вас остались такие очки с предыдущих затмений, обязательно проверьте их на наличие царапин или повреждений.

Также увидеть солнечные пятна можно с помощью пинхол-проектора – метода косвенного наблюдения, который проецирует изображение Солнца на ровную поверхность.