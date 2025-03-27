Когда и где наблюдать затмение

Частичное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, закрывая часть его диска, объясняет 24 Канал. Визуально это выглядит так, будто Луна "откусывает" кусок от Солнца.

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Затмение начнется в 10:50 по Киеву.

Максимальная фаза затмения наступит в 13:47 по Киеву.

Завершится затмение в 14:43 по Киеву.

Наиболее глубокое затмение произойдет на севере канадской провинции Квебек, где Луна закроет до 94% Солнца.

Лучшие места для наблюдения

Северная Америка

Лучший вид будет в восточной Канаде и северо-востоке США. В таких регионах, как Нью-Брансуик, северный Квебек и штат Мэн, можно будет увидеть эффектные "солнечные рога" на рассвете.

Европа

На большей части континента будет видно значительное частичное затмение. Наилучшие условия будут наблюдаться в северо-западной Европе:

Гренландия – до 86% затмения

– до Западные фьорды Исландии – 70% затмения

– Лондон – 30%

– Эдинбург – 40%

– Париж – 23%

В Украине тоже можно будет наблюдать частичное солнечное затмение, но оно будет довольно незначительным.

Как безопасно наблюдать за затмением

Прежде всего стоит помнить, что никогда не следует наблюдать за Солнцем без специальной защиты! Даже во время частичного затмения опасно наблюдать за ним без соответствующих фильтров, поскольку ультрафиолетовые и инфракрасные лучи могут повредить сетчатку глаза.

Безопасные методы наблюдения:

Специальные солнечные очки

Солнечные фильтры для телескопов и биноклей

Пинхол-проектор, который можно сделать из подручных материалов

Напомним, что последняя неделя марта может сопровождаться магнитными бурями. Наблюдения показывают вероятность новых возмущений, которые продлятся в течение нескольких дней, однако эти прогнозы крайне не точны, поэтому ситуация может существенно измениться.