Sony объединяется с TSMC для создания нового поколения сенсоров камер

Sony и TSMC запускают совместный проект в Японии для разработки новых сенсоров изображения. Партнерство может изменить не только рынок смартфонов, но и всю индустрию камер.

Японская Sony объявила о сотрудничестве с тайваньским чипмейкером TSMC в сфере производства сенсоров изображения нового поколения. Совместный проект будет реализовываться на новом предприятии Sony в городе Коси в Японии. Об этом пишет Engadget.

Почему Sony решила привлечь TSMC?

Sony будет отвечать за сам проект, тогда как TSMC обеспечит производственные технологии и экспертизу в сфере современных полупроводников. Обе компании также рассчитывают получить финансовую поддержку от правительства Японии.

Инициатива стала частью стратегии генерального директора Hiroki Totoki, который стремится сделать Sony менее зависимой от собственных производственных мощностей. В компании называют этот подход "fab-light" – то есть постепенное сокращение масштабов внутреннего производства с фокусом на интеллектуальной собственности и разработках.

По данным Bloomberg, Sony уже движется в этом направлении. Ранее компания фактически вышла из производства телевизоров Bravia, передав контроль над этим бизнесом китайской TCL.

Впрочем, с сенсорами ситуация сложнее. Современные датчики изображения становятся все более технологичными из-за развития многослойных конструкций и сложных процессов обработки сигнала. Именно поэтому Sony, вероятно, решила привлечь производственные возможности TSMC, чтобы не потерять лидерство на рынке.

Сейчас Sony считается одним из главных мировых производителей сенсоров камер. Ее датчики используются в смартфонах Apple iPhone, Pixel, а также в камерах таких брендов, как Nikon, Fujifilm, Leica Camera AG и DJI.

Однако партнерство с TSMC имеет и потенциальные риски. Если тайваньская компания получит более глубокий доступ к технологиям производства сенсоров, некоторые бренды в будущем могут попытаться работать с TSMC напрямую, минуя Sony.

Несмотря на это, сотрудничество двух технологических гигантов может ускорить развитие камер для смартфонов, автомобилей, дронов и других устройств, где качество сенсоров становится критически важным.