Японська Sony оголосила про співпрацю з тайванським чипмейкером TSMC у сфері виробництва сенсорів зображення нового покоління. Спільний проєкт реалізовуватиметься на новому підприємстві Sony у місті Косі в Японії. Про це пише Engadget.

Чому Sony вирішила залучити TSMC?

Sony відповідатиме за сам проєкт, тоді як TSMC забезпечить виробничі технології та експертизу у сфері сучасних напівпровідників. Обидві компанії також розраховують отримати фінансову підтримку від уряду Японії.

Ініціатива стала частиною стратегії генерального директора Hiroki Totoki, який прагне зробити Sony менш залежною від власних виробничих потужностей. У компанії називають цей підхід "fab-light" – тобто поступове скорочення масштабів внутрішнього виробництва з фокусом на інтелектуальній власності та розробках.

За даними Bloomberg, Sony вже рухається в цьому напрямку. Раніше компанія фактично вийшла з виробництва телевізорів Bravia, передавши контроль над цим бізнесом китайській TCL.

Втім, із сенсорами ситуація складніша. Сучасні датчики зображення стають дедалі технологічнішими через розвиток багатошарових конструкцій та складних процесів обробки сигналу. Саме тому Sony, ймовірно, вирішила залучити виробничі можливості TSMC, щоб не втратити лідерство на ринку.

Наразі Sony вважається одним із головних світових виробників сенсорів камер. Її датчики використовуються у смартфонах Apple iPhone, Pixel, а також у камерах таких брендів, як Nikon, Fujifilm, Leica Camera AG та DJI.

Однак партнерство з TSMC має і потенційні ризики. Якщо тайванська компанія отримає глибший доступ до технологій виробництва сенсорів, деякі бренди в майбутньому можуть спробувати працювати з TSMC напряму, оминаючи Sony.

Попри це, співпраця двох технологічних гігантів може прискорити розвиток камер для смартфонів, автомобілів, дронів та інших пристроїв, де якість сенсорів стає критично важливою.