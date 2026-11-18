Спустя почти 50 лет после первого выпуска Sony возвращает на рынок наушники MDR-3, которые когда-то носили вместе с первым плеером Walkman. Новая модель MDR-3R сохранила проводной дизайн, но получила несколько современных дополнений.

Что изменилось в новой версии?

Оригинальные MDR-3 вышли в 1979 году вместе с плеером Walkman TPS-L2. Sony переосмыслила их, сохранив тот же проводной дизайн, и добавила современные функции, пишет Daily Mail. Среди новинок – разъем USB-C, встроенный микрофон и пульт управления на кабеле.

Наушники имеют серый корпус, а голубые и оранжевые амбушюры можно менять. Версия 1979 года имела стереоразъем mini-jack 3,5 миллиметра, рассчитанный на Walkman. Новая версия оснащена штекером USB-C, который подходит к большинству современных смартфонов. Цена невысокая: MDR-3R будут продаваться по цене 49 фунтов стерлингов.



Наушники MDR-3R / Изображение Sony

Появятся ли они в Украине, пока неясно, но хорошая новость в том, что информацию о них опубликовал украинский сайт Sony. Страница "Где купить" пока пуста, поэтому не факт, что наушники доберутся до нас.

В компании объяснили, почему решили вернуться к классике:

Walkman и MDR-3, представленные в 1979 году, помогли создать новый способ свободно слушать музыку в пути. Спустя почти полвека, когда способы прослушивания стали более разнообразными, ценность проводных наушников вновь открывают благодаря их простоте, удобству и отсутствию необходимости в зарядке или сопряжении,

– прокомментировали в Sony.

Там также добавили, что заряжать, подключать или обновлять ничего не нужно, достаточно подключить наушники и сразу слушать музыку или смотреть видео.



Наушники MDR-3R / Изображение Sony

Почему проводные наушники снова в тренде?

Запуск совпадает с модой среди поколения Z, которое все чаще отказывается от беспроводных наушников в пользу проводных. Среди знаменитостей, которых недавно видели с проводными наушниками, – Эмма Уотсон, Гарри Стайлз, Белла Хадид и Charli XCX.

Актер Пол Мескал рассказал в видео для британского GQ, что не может пользоваться беспроводными наушниками, хотя и признал, что проводные уже старомодны. По его словам, беспроводные выпадают из ушей и не слишком практичны. Британская певица Дуа Липа в видео для Vogue объяснила, что любит проводные наушники, потому что их не нужно заряжать.

Эту тенденцию поддерживают и обычные пользователи. В TikTok сотни представителей поколения Z пишут о любви к проводным наушникам. Одна из авторов спросила в видео, не надоели ли кому-нибудь AirPods. В комментариях многие согласились. Один пользователь написал, что в прошлом году купил проводные, и это было лучшее решение, другой жаловался, что беспроводные постоянно теряются и плохо держатся в ушах.



Наушники MDR-3R / Изображение Sony

Что за этим стоит?

Преподаватель Школы розничного менеджмента Теда Роджерса в Торонтском университете Омар Фарес объяснил в статье для The Conversation, что пользователи могут стремиться к идеализированной версии прошлого.

Мода на стиль 2000-х постепенно возвращается, а старые технологии, такие как одноразовые фотоаппараты, становятся все более популярными. По словам Фареса, причин несколько: ностальгия, "цифровой детокс" и растущее беспокойство по поводу конфиденциальности.



Наушники MDR-3R / Изображение Sony