Що змінилося в новій версії?

Оригінальні MDR-3 вийшли 1979 року разом з плеєром Walkman TPS-L2. Sony переосмислила їх, залишивши той самий дротовий дизайн, і додала сучасні функції, пише Daily Mail. Серед новинок – роз'єм USB-C, вбудований мікрофон і пульт керування на кабелі.

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Навушники мають сірий каркас, а блакитні й помаранчеві амбушюри можна змінювати. Версія 1979 року мала стереороз'єм mini-jack 3,5 міліметра, розрахований на Walkman. Новий варіант має штекер USB-C, який підходить до більшості сучасних смартфонів. Ціна невисока: MDR-3R продаватимуть за 49 фунтів стерлінгів.

Навушники MDR-3R / Зображення Sony

Чи будуть вони в Україні, поки що неясно, але хороша новина в тому, що інформацію про них опублікував український сайт Sony. Сторінка "Де придбати" наразі порожня, тому не факт, що навушники доїдуть до нас.

У компанії пояснили, чому вирішили повернутися до класики:

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Walkman і MDR-3, представлені 1979 року, допомогли створити новий спосіб вільно слухати музику в дорозі. Майже через півстоліття, коли способи прослуховування стали різноманітнішими, цінність дротових навушників знову відкривають через їхню простоту, зручність і відсутність потреби в заряджанні чи сполученні– прокоментували в Sony.

Там також додали, що заряджати, сполучати чи оновлювати нічого не треба, достатньо підключити навушники й одразу слухати музику або дивитися відео.

Навушники MDR-3R / Зображення Sony

Чому дротові навушники знову в тренді?

Запуск збігається з модою серед покоління Z, яке дедалі частіше відмовляється від бездротових навушників на користь дротових. Серед знаменитостей, яких нещодавно бачили з дротовими навушниками, – Емма Вотсон, Гаррі Стайлз, Белла Хадід і Charli XCX.

Актор Пол Мескал розповів у відео для британського GQ, що не може користуватися бездротовими навушниками, хоч і визнав, що дротові вже старомодні. За його словами, бездротові випадають з вух і не надто практичні. Британська співачка Дуа Ліпа у відео для Vogue пояснила, що любить дротові навушники, бо їх не треба заряджати.

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Тенденцію підтримують і звичайні користувачі. У TikTok сотні представників покоління Z пишуть про любов до дротових навушників. Одна з авторок запитала у відео, чи не набридли комусь AirPods. У коментарях багато хто погодився. Один користувач написав, що торік купив дротові й це було найкраще рішення, інший скаржився, що бездротові постійно губляться й погано тримаються у вухах.

Навушники MDR-3R / Зображення Sony

Що за цим стоїть?

Лектор Школи роздрібного менеджменту Теда Роджерса в Торонтському столичному університеті Омар Фарес пояснив у статті для The Conversation, що користувачі можуть прагнути ідеалізованої версії минулого.

Мода на стиль 2000-х поступово повертається, а старі технології, як-от одноразові фотоапарати, дедалі популярніші. За словами Фареса, причин кілька: ностальгія, "цифровий детокс" і зростання занепокоєння щодо приватності.