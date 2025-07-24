OpenAI уже готовит следующий генератор видео Sora 2, чтобы потеснить Veo 3 от Google

OpenAI готовится к выпуску обновленной модели для генерации видео Sora 2. Это станет ответом на недавний запуск Veo 3 от ближайшего конкурента, компании Google. Veo 3 показывает впечатляющие результаты, имея, среди прочего, функцию встроенного генерирования звуков и речи. Новая Sora также обещает расширенные возможности, что может существенно усилить конкуренцию между технологическими гигантами.

Чего ожидать от Sora 2?

Недавно Google открыл для разработчиков доступ к своей передовой модели генерации видео Veo 3, что стало значительным шагом в развитии технологии. Veo 3 способна создавать высококачественные видеоролики с синхронизированным звуком, реалистичной физикой и естественными движениями, что делает ее серьезным конкурентом на рынке. Модель может генерировать видео в высоком разрешении, обрабатывать сложные запросы и даже создавать кинематографические эффекты. Очевидно, что это заставило конкурентов волноваться и с новой силой взяться за собственные разработки, пишет 24 Канал со ссылкой на BleepingComputer.

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И теперь OpenAI, похоже, готовит к выпуску Sora 2. Хотя компания еще не делала официальных анонсов, информация о разработке второй версии уже появилась в сети. Так, компьютерный инженер Тибор Блахо заметил, что серверы OpenAI теперь содержат ссылки на продукт, названный "Sora 2", что делает очевидной разработку новой генеративной видеомодели.

Первая версия Sora, представлена еще 9 декабря 2024 года, в свое время поразила общественность своими возможностями – она имела превосходную реалистичность и могла создавать видео продолжительностью до минуты по текстовому описанию. Однако с тех пор прошло уже более шести месяцев, а мы так и не увидели ни одного обновления.

Ожидается, что Sora 2 предложит еще более продвинутые функции, чтобы бросить вызов возможностям Veo 3, в частности в сфере генерации аудио и реализма изображения. Однако конкретных данных или каких-то утечек пока нет. Неизвестна также и дата возможного запуска.

Отметим, что кроме прямой конкуренции в видеогенерации, OpenAI также планирует выпустить новую языковую модель с открытым кодом, которая будет иметь расширенные возможности логического мышления.