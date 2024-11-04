Что происходит, когда атом распадается на части

Ученые наконец раскрыли, что именно происходит, когда атом распадается на две части. Моделирование, проведенное американскими физиками-теоретиками, предоставило первую полностью микроскопическую характеристику момента расщепления атома надвое, открывая для нас новое понимание процесса, который изменил человеческую цивилизацию.

Как расщепляется атом

В 1938 году ученые продемонстрировали, как ядра урана расщепляются надвое под действием нейтронов. Десятилетия спустя, несмотря на использование этого открытия в нашей энергетике, медицине, научных исследованиях и войнах, ядерное деление не спешит раскрывать свои секреты, ведь атомы – это дикая буря квантовой активности. Понять, как они ведут себя и как в них взаимодействуют между собой отдельные нуклоны, достаточно сложно даже для стабильных и спокойных атомов, не говоря уже о тех, подвергающихся значительным преобразованиям, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в Physical Review Letters.

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Чтобы облегчить это понимание, физики-теоретики из Лос-Аламосской национальной лаборатории и Вашингтонского университета разбили процесс разделения на четыре этапа.

В первые 10 -14 секунд (плюс-минус) введение медленного нейтрона заставляет ядро выпячиваться и перестраиваться в так называемой седловой точке, что делает атом похожим на крошечную арахисовую скорлупу.

секунд (плюс-минус) введение медленного нейтрона заставляет ядро выпячиваться и перестраиваться в так называемой седловой точке, что делает атом похожим на крошечную арахисовую скорлупу. За этим быстро следует гораздо более быстрое смещение, которое называется "от седла к делению", где образуются фрагменты процесса деления. Это длится примерно 5×10 -21 секунду.

секунду. Третий этап происходит еще быстрее, превращаясь в относительное мгновение – 10 -22 секунды. Во время деления или так называемого разрыва шейки, ядро полноценно распадается на части.

секунды. Во время деления или так называемого разрыва шейки, ядро полноценно распадается на части. На последнем этапе, который занимает ленивые 10-18 секунд, осколки распада приобретают форму и разлетаются, испуская нейтроны и гамма-лучи и потенциально порождая другие процессы распада после короткой задержки.

Далеко не одна теория описывает точную миграцию субатомных частиц "из арахиса в эскимо", хотя во многих случаях экспериментальные результаты либо противоречат базовым предположениям физики, либо не согласуются с "микроскопическим" моделированием взаимодействия между отдельными протонами и нейтронами.

Базируясь на концепции, разработанной ведущим автором, физиком Аурелом Булгаком, квантовая симуляция многих тел является самым точным изображением того, чего именно следует ожидать в момент расщепления, когда мостик, соединяющий две половины большого атомного ядра, сжимается и отделяется.

Расчеты для урана-238, плутония-240 и калифорния-252 при различных начальных условиях потребовали широкого использования суперкомпьютера Национальной лаборатории в Окридже Министерства энергетики США.

Аурел Булгак уверен, что это "самое точное и наиболее тщательно полученное теоретическое описание разрыва горловины, без каких-либо предположений и упрощений".

Мы имеем очень конкретный прогноз, которого до этого времени не существовало. Предыдущие теории всегда базировались на том, что "давайте предположим, что это происходит, и если это происходит, то это, вероятно, будет видно". Мы этого не делали. Мы просто ввели уравнения движения, известные в течение многих десятилетий в ядерной физике с высокой точностью, плюс квантовая механика, ничего больше,

– говорит Булгак.



Разделение атома, представлено во временном ряду / Фото Ибрагим Абдуррахман/Мэтью Кафкер/Аурел Булгак/Ионел Штецу

Симуляция обнаружила несколько сюрпризов в процессе деления, которые опровергают предыдущие предположения ученых – отсутствие квантовой случайности там, где ее ожидали увидеть, а также разницу во времени деления между двумя типами нуклонов, причем протонная шейка завершала свой разрыв раньше, чем нейтронная шейка.

Наряду с этим симуляция подтвердила спорные предположения о высвобождении высокоэнергетических нейтронов на стадии деления, причем модель ушла так далеко, что предсказала их энергию, угловое распределение и даже направление вылета.

Большинство экспериментов ищут их в направлении движения осколков деления, и они не могли различить нейтроны деления там, потому что большинство из них были тепловыми нейтронами, излучаемыми горячими осколками,

– говорит Булгак.

Имея на руках предсказания, следующий шаг — проверить, подтверждают ли эксперименты эти последние открытия о том, как атом расщепляется надвое.