Радиоактивное наследие СССР: атомная подводная лодка, затонувшая 37 лет назад, протекает в море

На глубине более полутора километров в Норвежском море покоится советская атомная подводная лодка "Комсомолец". Последние исследования выявили тревожные признаки разрушения ее реакторного отсека. Несмотря на десятилетия тишины, субмарина начала напоминать о себе видимыми выбросами радиоактивных веществ.

Какую опасность скрывает советская субмарина?

История подводной лодки К-278 "Комсомолец" началась 7 апреля 1989 года, когда на борту судна, находившегося в акватории Норвежского моря, вспыхнул пожар. Несмотря на усилия экипажа, субмарина пошла на дно, забрав жизни 42 моряков. Вместе с корпусом на глубину 1680 метров погрузились ядерный реактор и две торпеды с ядерными боеголовками. В течение десятилетий специалисты по радиоэкологии вели наблюдение за местом аварии, однако только недавняя экспедиция с помощью дистанционно управляемого аппарата "Ægir 6000" позволила получить подробные данные о текущем состоянии объекта, пишет ScienceAlert.

Наиболее тревожным открытием стали видимые облака выбросов, периодически вырывающиеся из вентиляционной трубы и металлической решетки в районе реакторного отсека. Анализ проб воды, взятых непосредственно из этих шлейфов, показал ошеломляющие результаты.

Уровень радиоактивного стронция-90 оказался в 400 000 раз выше нормы, а концентрация цезия-137 превысила типичные показатели для Норвежского моря в 800 000 раз. Такие высокие значения, а также специфическое соотношение изотопов урана и плутония, четко указывают на то, что ядерное топливо внутри реактора подвергается активной коррозии.



Шлейф радиоактивных выбросов / Фото Justin P. Gwynn и другие авторы исследования

Несмотря на эти цифры, общая экологическая ситуация вокруг субмарины остается относительно стабильной, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS. Исследователи отметили, что радиоактивные изотопы очень быстро рассеиваются в окружающей морской воде. Уже на расстоянии нескольких метров от корпуса концентрация радиации резко падает, что объясняет, почему предыдущие ежегодные мониторинги с поверхности моря не фиксировали значительных отклонений от нормы.

Специалисты также проверили состояние ядерных торпед. Оказалось, что защитные меры, принятые еще в 1994 году для герметизации торпедного отсека, до сих пор остаются эффективными, утечек оружейного плутония в окружающую среду не обнаружено.



Субмарина на дне Норвежского моря / Фото Justin P. Gwynn и другие авторы исследования



Исследование местной фауны, в частности губок, кораллов и анемон, поселившихся прямо на обломках "Комсомольца", показали лишь незначительное повышение уровня радиоактивного цезия. Никаких видимых деформаций или признаков массовой гибели организмов зафиксировано не было.

Однако ученые предупреждают, что конструкция субмарины со временем неизбежно будет терять свою целостность под действием соленой воды и высокого давления. Это делает "Комсомолец" уникальным, хоть и опасным объектом для изучения того, как ведут себя затонувшие ядерные реакторы в условиях Арктики.

Дальнейший мониторинг является критически важным, поскольку процессы внутри реактора могут ускориться, создавая новые вызовы для радиационной безопасности региона.



