Советский космический аппарат, не долетевший до Венеры, наконец вернулся на Землю: где он упал

После более полувека блуждания в космосе советский зонд, созданный для миссии на Венеру, неожиданно вернулся на Землю. Ученые не могли сказать наперед, где именно он упадет – возможная траектория охватывала практически всю сушу, кроме самых северных регионов. Под угрозой была и Украина, но, к счастью, нам повезло – потенциально опасный аппарат не нанес никому вреда. Где же он упал?

Место падения

Зонд под названием "Космос 482", запущенный еще в 1972 году, наконец завершил свое путешествие, за которым внимательно наблюдала вся планета последние недели. В ночь на субботу он вошел в атмосферу и упал в Индийский океан. Аппарат сошел с орбиты примерно в 6:24 по Гринвичу (8:24 по Киеву) неподалеку от побережья Индонезии, к западу от Джакарты. Сведений о повреждениях или пострадавших нет. Пока неизвестно, удалось ли спускаемому аппарату достичь океанской поверхности в целости, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

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Сначала "Космос 482" планировался как часть программы "Венера", в рамках которой Советский Союз собирал научные данные со второй планеты Солнечной системы. Но из-за неисправности верхней ступени ракеты "Союз", аппарат не смог вырваться из гравитационного поля Земли и остался на нестабильной эллиптической орбите вокруг планеты.

Этот зонд называли "сестрой" аппарата "Венера-8", стартовавшего в том же году и успешно передавшего данные с поверхности Венеры в течение более 50 минут, прежде чем сгореть. После неудачного запуска "Космос 482" распался на две части – основной корпус, который сгорел в атмосфере в 1981 году, и спускаемый аппарат, который оставался на орбите более полувека.

Поскольку капсула была спроектирована для прохождения сквозь плотную атмосферу Венеры, есть вероятность, что она сохранилась в почти первоначальном состоянии, пролетев сквозь атмосферу Земли. Если обломки будут обнаружены, они юридически будут принадлежать России согласно международным космическим соглашениям. Пока неизвестно, будет ли кто-то заниматься поиском останков.

Останки "Космоса 482" имеют ширину около 1 метра и весят около 495 килограммов. Если он не распался на части при входе в атмосферу, то, по словам голландского спутникового исследователя Марко Лангбрука, аппарат, вероятно, ударился бы о поверхность Земли со скоростью около 240 км/ч. В этом случае "кинетическая энергия при ударе была бы подобна энергии обломка метеорита размером 40-55 см.