Как сократить время в гаджетах: советы и полезные функции

Около 40% украинцев проводит в смартфонах более 4 часов в день. Об этом свидетельствуют опросы Rakuten Viber. Если сократить пользование даже на 15 минут – высвободится достаточно времени на дела, которые всегда хотелось сделать, но откладывали.

Если вы давно планировали пройти обучение на курсах, организовать путешествие, наконец довести английский до вменяемого уровня – это можно сделать уменьшив время проведенное в смартфоне. Советы от Техно 24 и Rakuten Viber помогут освободиться от гаджета.

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Правильная информационная диета

Ключевой принцип – своеобразная дисциплина в том, как мы обращаемся со смартфоном и как потребляем информацию. Если это происходит хаотично и неконтролируемо, то затягивается на долго, поглощает нас и мы сами не замечаем сколько времени проводим в гаджете.

Бороться с алгоритмами которые созданы специально для того, чтобы удерживать ваше внимание, дело не простое, но это реально и вот что для этого нужно.

Сократите количество новостных каналов: Команда Viber рекомендует оценить ваши подписки и оставить несколько ключевых новостных каналов, которые вам нравится читать. Любое крупное медиа покрывает все ключевые новости, поэтому одного или нескольких будет достаточно, чтобы оставаться в курсе всех событий, не перегружая себя информацией.

Команда Viber рекомендует оценить ваши подписки и оставить несколько ключевых новостных каналов, которые вам нравится читать. Любое крупное медиа покрывает все ключевые новости, поэтому одного или нескольких будет достаточно, чтобы оставаться в курсе всех событий, не перегружая себя информацией. Мемы и новые видео подождут до вечера : Оповещение о новом посте на канале любимого блогера может выбить из нужного темпа, если вам сложно сохранять концентрацию. Отключите оповещения для "несрочных" приложений, таких как социальные сети или развлекательные платформы. Сосредоточьтесь на действительно важных каналах коммуникации – рабочих чатах, сообщениях от близких или критических уведомлениях.

: Оповещение о новом посте на канале любимого блогера может выбить из нужного темпа, если вам сложно сохранять концентрацию. Отключите оповещения для "несрочных" приложений, таких как социальные сети или развлекательные платформы. Сосредоточьтесь на действительно важных каналах коммуникации – рабочих чатах, сообщениях от близких или критических уведомлениях. Оптимизируйте главный экран смартфона : Отвлекаться на уведомления – еще полбеды. Даже просто расположение развлекательных приложений на главном экране смартфона может вызвать "машинальную" реакцию зайти полистать ленту. Если ваши основные рабочие инструменты – это мессенджеры, почта и, примером, Google сервисы (таблицы, документы и т.д.), оставьте только эти приложения на первой странице.

: Отвлекаться на уведомления – еще полбеды. Даже просто расположение развлекательных приложений на главном экране смартфона может вызвать "машинальную" реакцию зайти полистать ленту. Если ваши основные рабочие инструменты – это мессенджеры, почта и, примером, Google сервисы (таблицы, документы и т.д.), оставьте только эти приложения на первой странице. Заведите привычку следить за временем в приложениях : С помощью встроенных инструментов iOS и Android вы можете отслеживать время, проведенное в различных приложениях, и даже устанавливать лимиты. Используйте "Экранное время" на iOS или "Цифровое благосостояние" на Android, чтобы увидеть, сколько времени вы тратите на приложения.

: С помощью встроенных инструментов iOS и Android вы можете отслеживать время, проведенное в различных приложениях, и даже устанавливать лимиты. Используйте "Экранное время" на iOS или "Цифровое благосостояние" на Android, чтобы увидеть, сколько времени вы тратите на приложения. Вкладывайте "phone-free" активности в свой график: если этого нет в календаре/записной книжке, значит этого не существует – знакомо? Для здорового баланса между "экранным временем" и офлайн занятиями, следует выделять часы без смартфона просто в дневнике, планере или других инструментах, которыми вы пользуетесь для списков дел на день. Следующая задача – стараться относиться к этим часам так же как и к любым другим обязательным задачам на сегодня. Это позволит естественно сократить время в гаджете.

Как мы "сливаем" время в смартфоне и как это исправить

У исследовании 2023 года, пользователи мессенджера Viber рассказали, на что тратят больше всего времени: это общение с родными и друзьями, чтение новостей, групповые чаты с коллегами, соседями, одноклассниками и тому подобное. Учитывая распространенную активность в приложении, команда проанализировала, что именно может отнимать больше всего времени. Rakuten Viber также напомнил о функциях, которые помогут лучше организовать эти чаты.



Функции Viber, которые помогут контролировать информацию / Фото Rakuten Viber

ИИ поможет не пропустить ничего важного

Просмотр всех уведомлений может занять кучу времени, которому 100% нашлось бы лучшее назначение. "Краткое изложение чата" может упростить эту задачу. Функция использует искусственный интеллект от OpenAI для анализа и обобщения содержимого групповых чатов. Пользуясь ею, вы получите краткое содержание переписки без необходимости ее перечитывать.

Личные дела в чатах с близкими отвлекают в рабочее время и наоборот

С тем, чтобы разделить рабочее и личное, помогут Папки для чатов. Всего их можно создать до пяти, каждая – для отдельных потребностей и задач. Например, одна может быть для чатов с друзьями и семьей, вторая – для новостей, третья – для интересных каналов, четвертая – для работы. Так ориентироваться в куче чатов и планировать для них свое время становится проще.

Важные ссылки и документы теряются среди массива других сообщений

Хранить важные сообщения, файлы, инструкции от коллеги на время отпуска или ссылки на онлайн-курс, до которого никак не доходят руки – все можно в "Заметках". Это "чат с самим собой", куда можно пересылать всю информацию от других адресатов и оставлять напоминания. А когда задача выполнена – ее можно вычеркнуть или удалить из заметок, как и любое сообщение в обычных чатах.

Автоматизированные рассылки, которые очень не хочется делать вручную

Для того, чтобы отправить одинаковое сообщение многим контактам одновременно, можно воспользоваться списком рассылок. Ваше приглашение будет отправлено каждому в индивидуальном разговоре, никаких групповых чатов или отметок о "рассылке". Получателей может быть до 50, поэтому решение подойдет даже для самых громких поводов.

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Сегодня надолго отказаться от телефона и мессенджеров возможно только в исключительных обстоятельствах, примером, в отпуске (и даже тогда новости не оставят в покое). Упомянутые советы помогут улучшить концентрацию и эффективнее планировать свой день. Наконец – это возможность посвятить немного больше времени жизни в оффлайне.