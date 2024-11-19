SpaceX готова к полету Starship Flight 6, запуск запланирован на вторник

Компания SpaceX завершила подготовку к долгожданному полету Starship Flight 6, запуск которого запланирован на вторник во второй половине дня по восточному времени (в Украине на время запуска, вероятно, уже будет среда). Эта миссия испытает ключевые усовершенствования космического корабля и расширит границы его конструкции и возможностей.

Недавно SpaceX провела успешные испытания загрузки топлива для Starship Flight 6. Компания транспортировала и составила компоненты ракеты на стартовой площадке, завершив все необходимые предполетные процедуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на wccftech.

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Изначально запланированный на понедельник, запуск был перенесен на вторник из-за погодных условий. После завершения испытаний SpaceX подтвердила на своем официальном аккаунте, что ракета готова к запуску.

Если запуск состоится по плану, это будет самый быстрый по времени запуск интегрированного корабля Starship в истории программы, поскольку запуск 5 конфигурации системы состоялся лишь несколько недель назад, в середине октября.

Где смотреть запуск?

Посмотреть трансляцию Flight 6 можно на официальной странице SpaceX в соцсети X (Twitter). Начало трансляции состоится в 23:15 по киевскому времени.

Цели миссии

Миссия Starship Flight 6 будет базироваться на достижениях Flight 5, но в то же время будет иметь несколько новых целей:

Перезапуск космического двигателя : Испытание способности двигателя Raptor к повторному запуску в космосе для расширения возможностей миссии.

: Испытание способности двигателя Raptor к повторному запуску в космосе для расширения возможностей миссии. Вхождение в атмосферу под большим углом : Разгонный блок Starship войдет в атмосферу Земли под более острым углом, что позволит SpaceX протестировать закрылки космического корабля и собрать важные данные.

: Разгонный блок Starship войдет в атмосферу Земли под более острым углом, что позволит SpaceX протестировать закрылки космического корабля и собрать важные данные. Модификации теплового экрана: Секции теплового экрана будут намеренно удалены, чтобы изучить интеграцию оборудования для улавливания для будущих миссий.

Как и в случае с Flight 5, SpaceX попытается поймать сверхтяжелый ускоритель с помощью башни обслуживания Mechazilla. Если диспетчеры не будут уверены, что ракета-носитель вернется на стартовую площадку, она совершит мягкое приземление в Мексиканском заливе.

, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало лицензии на одновременный запуск для полетов 5 и 6, что упростило процесс согласования и сократило время простоя между запусками.



Starship 6 перед полетом / Фото SpaceX

Забегая вперед, SpaceX планирует представить свое второе поколение Starship во время Flight 7. Эта версия имеет большие баки для топлива, переработанные закрылки верхней секции, дополнительные слои термозащиты и улучшенные теплозащитные плитки.

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Эти усовершенствования имеют целью улучшить возможность многократного использования космического корабля и проложить путь к более амбициозным миссиям, включая захват космического корабля башенными манипуляторами – цель, которую SpaceX надеется достичь в течение следующих шести месяцев.