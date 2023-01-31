SpaceX и NASA подготовили план спасения астронавтов во время чрезвычайных ситуаций в космосе

Негерметичность космического корабля "Союз" вызвало беспокойство по поводу безопасности астронавтов на борту Международной космической станции (МКС). Учитывая текущее состояние космического корабля "Союз", пристыкованного к МКС, NASA и SpaceX подготовили план эвакуации, предусматривающий использование космического корабля Crew Dragon.

Чтобы иметь возможность решить потенциальные проблемы самостоятельно не полагаясь на "Роскосмос", в NASA объявили, что для транспортировки дополнительных членов экипажа на Землю в экстренной ситуации может быть использован корабль SpaceX Crew Dragon, который пристыкован к МКС.

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Но ведь Crew Dragon имеет всего четыре места

Корабль Crew Dragon спроектирован таким образом, что может вместить до семи человек, и было подтверждено, что перевозка дополнительного члена экипажа будет безопасной для корабля. Crew Dragon также способен выдерживать столкновения с высокоскоростными метеороидами, что является потенциальной угрозой для транспортных средств, прикрепленных к МКС.

В случае экстренной эвакуации планируется, что астронавт NASA Фрэнк Рубио улетит на Crew Dragon вместе с четырьмя членами экипажа Crew-5. Тем временем российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин полетят на корабле "Союз", потерпевшем утечку. Решение отправить Рубио на Crew Dragon было принято для того, чтобы снизить тепловую нагрузку на "Союз", который имеет немалый шанс перегреться без охладителя.

Сейчас Crew Dragon имеет верхнюю палубу с четырьмя сиденьями и нижнюю палубу с тремя грузовыми поддонами. Но при необходимости четыре члена экипажа могут разместиться на верхней палубе, а одно или несколько мест на нижней палубе могут быть переоборудованы из грузового отсека в зону для размещения экипажа.

SpaceX заботится о надежности своих кораблей

Чтобы обеспечить безопасность кораблей Crew Dragon, они проходят еженедельные проверки и более тщательные ежемесячные исследования. Работизированная рука станции также используется для фото- и видеосъемки кораблей перед стыковкой. SpaceX Crew Dragon оснащен экранированием для защиты критично важных систем, таких как топливные баки и другие зоны.

Мы всегда планируем лучшие сценарии, но иногда приходится планировать и самые плохие,

– сказала Кэтрин Людерс, помощница администратора Управления космических операций.

Благодаря наличию корабля SpaceX Crew Dragon в NASA уверены, что они готовы к любому сценарию, который может произойти при ожидании прибытия на космическую станцию замены "Союза". Хотя в ведомстве подчеркнули, что вероятность реализации спланированного сценария на практике остается очень небольшой.

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Что случилось на МКС

Значительная утечка охлаждающей жидкости в одном из кораблей российского экипажа "Союз", пристыкованных к Международной космической станции (МКС) 15 декабря 2022, заставил космонавтов отменить выход в открытый космос, пока диспетчеры пытались решить проблему.

Утечка в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" была обнаружена за полтора часа до запланированного выхода в открытый космос. Космонавты перегерметизировали шлюз и вернулись на МКС. Утечка продолжалась в течение нескольких часов, и его причина долгое время оставалась неизвестной.

После этого инцидента NASA начала работать над планом по возвращению собственного экипажа на Землю с применением собственных ресурсов, хотя первоначальный план предусматривает отправку на станцию нового корабля "Союз" и эвакуацию экипажа.