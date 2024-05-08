NASA доверяет руководству SpaceX, несмотря на противоречивую репутацию Илона Маска

Директор NASA Билл Нельсон выразил полное доверие агентства к SpaceX, даже учитывая участие и неоднозначные заявления и действия главы компании Илона Маска. А все потому, что SpaceX, кроме него также руководит другой человек, на которого полагается американское космическое ведомство.

Прежде всего NASA ценит партнерство со SpaceX благодаря умелому руководству директора Гвинн Шотвелл. Именно ее роль сглаживает беспокойство вокруг других бизнесов Илона Маска и его одиозной персоны.

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Билл Нельсон отметил важность сотрудничества и даже зависимости NASA от SpaceX в некоторых аспектах (вероятно имеется в виду разработка Starship для программы Artemis, ред.). Он отметил, что роль Гвинн Шотвелл в управлении операциями SpaceX является ключевой.

Уверенность Нельсона в лидерских качествах Шотвелл уходит корнями в предыдущие дискуссии вокруг приобретения Маском компании Twitter. Он рассказал о разговоре с Шотвелл, в котором просил заверить его, что участие Маска в Twitter не нарушит работу SpaceX. Заверения Шотвелл, что другие предприятия Маска не повлияют на SpaceX, уменьшило опасения Нельсона.

Дело в том, что Билл Нельсон ранее был скептически настроен относительно Маска и SpaceX. Это было еще во времена его пребывания на посту сенатора. Об этом вспоминает в своих мемуарах "Бегство от гравитации: Мое стремление трансформировать NASA и запустить новую космическую эру" бывшая заместитель директора Лори Гарвер. Несмотря на эту историю, мнение Нельсона эволюционировало, что свидетельствует о смягчении его публичной позиции относительно Маска.

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Поддержка Нельсоном SpaceX остается непоколебимой, хоть и проблески его предыдущих оговорок акцентируют на сложности партнерства NASA с космической компанией. Впрочем, этот случай дает понять, что успех SpaceX не в последнюю очередь зависит от ее генерального директора, а не одиозного владельца, который, сегодня, кажется, все больше погружается в скандалы и принимает противоречивые решения.