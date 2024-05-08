Прежде всего NASA ценит партнерство со SpaceX благодаря умелому руководству директора Гвинн Шотвелл. Именно ее роль сглаживает беспокойство вокруг других бизнесов Илона Маска и его одиозной персоны.

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Билл Нельсон отметил важность сотрудничества и даже зависимости NASA от SpaceX в некоторых аспектах (вероятно имеется в виду разработка Starship для программы Artemis, ред.). Он отметил, что роль Гвинн Шотвелл в управлении операциями SpaceX является ключевой.

Уверенность Нельсона в лидерских качествах Шотвелл уходит корнями в предыдущие дискуссии вокруг приобретения Маском компании Twitter. Он рассказал о разговоре с Шотвелл, в котором просил заверить его, что участие Маска в Twitter не нарушит работу SpaceX. Заверения Шотвелл, что другие предприятия Маска не повлияют на SpaceX, уменьшило опасения Нельсона.

Дело в том, что Билл Нельсон ранее был скептически настроен относительно Маска и SpaceX. Это было еще во времена его пребывания на посту сенатора. Об этом вспоминает в своих мемуарах "Бегство от гравитации: Мое стремление трансформировать NASA и запустить новую космическую эру" бывшая заместитель директора Лори Гарвер. Несмотря на эту историю, мнение Нельсона эволюционировало, что свидетельствует о смягчении его публичной позиции относительно Маска.

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Поддержка Нельсоном SpaceX остается непоколебимой, хоть и проблески его предыдущих оговорок акцентируют на сложности партнерства NASA с космической компанией. Впрочем, этот случай дает понять, что успех SpaceX не в последнюю очередь зависит от ее генерального директора, а не одиозного владельца, который, сегодня, кажется, все больше погружается в скандалы и принимает противоречивые решения.