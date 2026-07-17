Starship не взлетел: SpaceX отменила полет № 13 за мгновение до старта

Компания SpaceX была вынуждена отменить испытательный запуск своей мегаракеты Starship буквально за мгновение до взлета. На космодроме в Южном Техасе автоматика остановила обратный отсчет в момент запуска двигателей.

Внезапный "сбой" в прямом эфире

Попытку запуска предприняли 16 июля 2026 года. Это должен был быть 13-й испытательный полет гигантской системы высотой более 122 метров. Подготовка проходила без сбоев: в баки двух ступеней заправили более 5,2 миллиона килограммов жидкого метана и кислорода. Однако когда таймер достиг нулевой отметки, компьютеры, управляющие стартом, зафиксировали аномалию и отдали команду на отмену. Об этом пишет издание Space.com.

Графики во время прямой трансляции показали, что 4 из 33 двигателей Raptor на первой ступени Super Heavy так и не запустились. Это стало критическим фактором для автоматики, которая мгновенно остановила процесс. Команда Starbase сразу же приступила к сливу топлива, чтобы безопасно подготовить ракету к осмотру и выяснить причины технического сбоя.

Некоторые из двигателей не запустились, что привело к автоматической отмене запуска,

– прокомментировал основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск.

Новое поколение, старые проблемы

Этот запуск должен был стать вторым испытанием для модернизированной версии Starship Version 3 (V3). Главная особенность этого поколения – двигатели Raptor 3, которые должны обеспечить большую мощность и надежность.

Несмотря на успешный старт в мае во время 12-й миссии, тогда в полете возникли определенные трудности с маневрированием ускорителя. На этот раз инженеры изменили алгоритмы запуска двигателей, чтобы сделать ракету более устойчивой к временным колебаниям во время разделения ступеней.

Мы потратим немного времени, чтобы выяснить причину остановки во время розжига, а затем определим дальнейший план действий,

– заявил представитель SpaceX Дэн Хуот.

Миссия с ценным грузом

Помимо испытания самой ракеты, Flight 13 должен был доставить в космос первую партию спутников Starlink V3 в количестве 20 единиц. Шесть из них были оснащены специальными камерами для съемки теплового экрана корабля Starship во время возвращения в атмосферу.

Хотя эти аппараты не планировалось оставлять на стабильной орбите – они должны были упасть в океан вместе с кораблем через 20 минут после старта – их успешный выход в космос стал бы важной вехой для развертывания будущего созвездия из 100 тысяч спутников.

Илон Маск позже уточнил, что для полной уверенности специалисты заменят два двигателя Raptor на ускорителях Super Heavy. По предварительным расчетам, следующая попытка взлета состоится в начале следующей недели. Успех этой миссии приблизит SpaceX к полноценным орбитальным полетам и выполнению контрактов NASA в рамках лунной программы Artemis.