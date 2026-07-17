Раптовий "відбій" у прямому ефірі

Спробу запуску зробили 16 липня 2026 року. Це мав бути 13-й випробувальний політ гігантської системи заввишки понад 122 метри. Підготовка тривала без збоїв: у баки двох ступенів заправили понад 5,2 мільйона кілограмів рідкого метану та кисню. Проте коли таймер досяг нульової позначки, комп'ютери, що керують стартом, зафіксували аномалію та видали команду на скасування. Про це пише видання Space.com.

Графіка під час прямої трансляції показала, що 4 із 33 двигунів Raptor на першому ступені Super Heavy так і не запустилися. Це стало критичним фактором для автоматики, яка миттєво зупинила процес. Команда Starbase відразу розпочала злив палива, щоб безпечно підготувати ракету до огляду та з'ясувати причини технічного збою.

Деякі з двигунів не запустилися, що викликало автоматичне скасування запуску,

– прокоментував засновник та генеральний директор SpaceX Ілон Маск.

Нове покоління, старі проблеми

Цей запуск мав стати другим випробуванням для модернізованої версії Starship Version 3 (V3). Головна особливість цього покоління – двигуни Raptor 3, які мають забезпечити більшу потужність і надійність.

Попри успішний старт у травні під час 12-ї місії, тоді в польоті виникли певні труднощі з маневруванням прискорювача. Цього разу інженери змінили алгоритми запуску двигунів, щоб зробити ракету стійкішою до часових коливань під час розділення ступенів.

Ми витратимо трохи часу, щоб з'ясувати причину зупинки під час запалювання, а потім визначимо подальший план дій,

– заявив представник SpaceX Ден Хуот.

Місія з цінним вантажем

Окрім випробування самої ракети, Flight 13 мав доставити в космос першу партію супутників Starlink V3 у кількості 20 одиниць. Шість із них обладнали спеціальними камерами для зйомки теплового екрана корабля Starship під час повернення в атмосферу.

Хоча ці апарати не планували залишати на стабільній орбіті – вони мали впасти в океан разом із кораблем через 20 хвилин після старту – їхній успішний вихід у космос став би важливою віхою для розгортання майбутнього сузір'я з 100 тисяч супутників.

Ілон Маск пізніше уточнив, що для повної впевненості фахівці замінять два двигуни Raptor на прискорювачі Super Heavy. За попередніми розрахунками, наступна спроба зльоту відбудеться на початку наступного тижня. Успіх цієї місії наблизить SpaceX до повноцінних орбітальних польотів та виконання контрактів NASA у межах місячної програми Artemis.