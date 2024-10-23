SpaceX повторит свой трюк с захватом ракеты в полете, но теперь с верхней ступенью

После новаторского испытательного полета Starship, в котором ракета-носитель была захвачена прямо в воздухе огромной металлической башней, SpaceX уже планирует сделать то же самое для верхней ступени. Это проложит путь к полному многоразовому использованию.

Детали плана

Когда 13 октября состоялся пятый испытательный полет ракеты Starship, верхняя ступень крупнейшей в мире ракеты завершила свой полет контролируемым приводнением в Индийском океане. Это, конечно, хорошо, что он не превратился в космический мусор где-то на орбите, но компания хочет большего, как можно понять из материала, опубликованного на Gizmodo.

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Разгонный блок высотой 50 метров не обречен на такие заплывы постоянно. SpaceX планирует поймать его с помощью такого же смелого маневра уже в следующем году:

Надеюсь, в начале следующего года мы поймаем и корабль,

– написал Илон Маск на своей странице в X.

Позже он расширил свою мысль, написав следующее: "Starship совершил точную, мягкую посадку в океане, проложив путь к возвращению на стартовую площадку и подхвату манипуляторами башни, как и ускорителя. Полное и быстрое многократное использование улучшает стоимость доступа к орбите и за ее пределами более чем на 10 000%. Это фундаментальный технологический прорыв, необходим для того, чтобы сделать жизнь межпланетной и стать настоящей космической цивилизацией".

Это кажется достижимой целью, учитывая, как далеко компания продвинулась в расширении границ своей ракеты с каждым испытательным полетом:

SpaceX впервые запустила Starship в апреле 2023 года, но ее дебют был далеко не идеальным, поскольку аппарат потерпел фатальное падение, что заставило наземных диспетчеров дать команду на самоуничтожение.

В ноябре 2023 года второй испытательный полет Starship завершился разрушением сверхтяжелого ускорителя и разгонного блока в полете, но это все равно было значительным улучшением по сравнению с первым полетом.

Во время третьего испытательного полета в марте Starship успешно осуществил отделение ступеней, завершил полное сгорание двигателей второй ступени, продемонстрировал внутреннюю передачу топлива и испытал дверцу для выбрасывания в космос Starlink.

Четвертый запуск Starship в июне установил новые рекорды по сравнению с предыдущими испытательными полетами, поскольку ракета в основном выдержала пик нагрева и максимальное аэродинамическое давление во время контролируемого вхождения в атмосферу.

Последний испытательный полет превзошел все ожидания, продемонстрировав невероятный инженерный подвиг, который прокладывает путь для будущих миссий ракеты.

В конце концов, SpaceX планирует вернуть и повторно использовать как ускоритель Starship, так и его разгонный блок. Компания имеет большой в этом, ведь другая ее ракета, Falcon 9, возвращалась на орбиту более 300 раз с момента своего дебюта в 2010 году.

Ранее SpaceX уже тестировала возможности посадки разгонного блока Starship, который также предназначен для самостоятельного приземления, как и ракета Falcon 9:

В период с декабря 2020 года по март 2021 года SpaceX провела высотные летные испытания прототипов Starship SN8, SN9, SN10 и SN11.

SN8 и SN9 достигли запланированных высот, но потерпели крушение во время приземления из-за технических проблем.

SN10 успешно приземлился, но вскоре взорвался из-за повреждений от жесткой посадки.

SN11, последнее испытание прототипов, также закончилось большой аварией.

SpaceX имеет большие планы относительно Starship, надеясь, что он будет готов к запуску миссии NASA Artemis 3 в сентябре 2026 года и, возможно, доставит первые человеческие миссии на Марс в ближайшем будущем. Верхняя ступень должна будет сесть на Луну и Марс, а затем взлететь и вернуться домой. Его захват башней Mechazilla на Земле может помочь повысить шансы на многократное использование.