SpaceX побила рекорд "Шатлов" по количеству запусков запусков с космодрома на мысе Канаверал

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX достигла значительной вехи, осуществив 83 запуска ракет Falcon 9 и Falcon Heavy со стартового комплекса 39A Космического центра на мысе Канаверал. Это превышает рекорд NASA по количеству запусков шаттлов с той же площадки.

Комплекс 39А, с его многовековой историей размещения ракет "Сатурн-5" для пилотируемых полетов на Луну в рамках программы "Аполлон" и местом запуска всех миссий космических шаттлов в течение трех десятилетий, сейчас является объектом коммерческой деятельности, который арендует компания SpaceX.

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С момента получения прав на 20-летнюю аренду в 2014 году SpaceX использовала пусковой комплекс 39А для 83 запусков ракет Falcon, что превышает общее количество запусков шаттлов за весь период его эксплуатации.

Это достижение можно объяснить многоразовой конструкцией ракет Falcon, которая существенно снижает стоимость запуска полезной нагрузки на орбиту.

Кроме рекордного количества запусков, SpaceX достигла еще нескольких важных результатов.

В частности, компания успешно приземлила и повторно использовала первые ступени ракет, что ранее считалось недостижимым в коммерческом секторе.

Кроме того, SpaceX развернула спутниковую группировку Starlink, которая насчитывает около 6 000 спутников, что превосходит совокупное количество спутников всех других операторов.

Пока SpaceX продолжает праздновать свои достижения с ракетами Falcon, компания направляет свое внимание на разработку Starship, ракеты тяжелого класса, которая будет полностью пригодной для многоразового использования и более экономически эффективной в эксплуатации.

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Несмотря на то, что Starship еще не осуществила ни одного полноценного орбитального полета, SpaceX планирует использовать ее для пилотируемых миссий на Луну и Марс в будущем.