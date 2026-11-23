Власти штатов Орегон и Вирджиния подали иски против SpaceX Super Intelligence в связи с сексуальными дипфейками, которые пользователи создавали с помощью чат-бота Grok. Компанию обвиняют в нарушении законов о защите прав потребителей и недостаточной защите от незаконного контента.

Генеральные прокуроры штатов Орегон и Вирджиния обвинили компанию SpaceX Super Intelligence в нарушении законодательства о защите прав потребителей. По утверждению истцов, компания позволила пользователям Grok создавать сексуальные изображения реальных людей без их согласия. Об этом пишет Engadget.

Почему два штата подали в суд на SpaceX

В исках также речь идет о возможности генерации материалов с сексуальным насилием над детьми (CSAM). Прокуроры утверждают, что SpaceXSI запустила так называемый "режим пикантного контента" (spicy mode), пытаясь привлечь десятки миллионов новых пользователей к своему продукту.

Генеральный прокурор Вирджинии Джей Джонс заявил, что компания вводила пользователей в заблуждение относительно безопасности их персональных данных и изображений. По его словам, возможность создавать интимные материалы без согласия изображенных людей свидетельствует о недостаточном внимании к защите пользователей.

В то же время изложенные в исках обвинения еще должны пройти судебное разбирательство. Сам факт подачи исков не означает, что нарушения уже доказаны. После появления исков официальный аккаунт X Safety опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что создание сексуальных дипфейков реальных людей без их согласия является нарушением правил платформы.

Компания заявила, что продолжит проверять и совершенствовать механизмы защиты, поскольку пользователи пытаются обходить ограничения. Среди возможных мер назвали блокировку аккаунтов нарушителей и передачу информации правоохранительным органам.

В X также подчеркнули, что материалы, содержащие сексуальное насилие над детьми, не должны появляться ни на платформе, ни в Grok. То же самое касается интимных изображений реальных людей, созданных без их согласия.

Ранее в этом году SpaceXSI уже подала в суд на одного из пользователей, которого обвинила в создании сексуализированных изображений реальных людей без их разрешения.

Что еще расследования грозят Grok

Орегон и Вирджиния – не единственные юрисдикции, где действия компании стали предметом юридических претензий. Город Балтимор также инициировал судебный процесс против компании Илона Маска, утверждая, что Grok нарушает местное постановление о защите прав потребителей.

Отдельные расследования в отношении xAI и ее чат-бота начали британский медиарегулятор и генеральный прокурор Калифорнии. Таким образом, компания сталкивается с юридическим давлением сразу в нескольких юрисдикциях. Основное внимание регуляторов сосредоточено на том, насколько эффективно Grok предотвращает создание незаконного контента, в частности сексуальных дипфейков без согласия людей, чьи изображения используются.