Генеральні прокурори Орегону та Вірджинії звинуватили SpaceX Super Intelligence у порушенні законодавства про захист прав споживачів. За твердженням позивачів, компанія дозволила користувачам Grok створювати сексуальні зображення реальних людей без їхньої згоди. Про це пише Engadget.

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Чому два штати подали до суду на SpaceX

У позовах також ідеться про можливість генерації матеріалів із сексуальним насильством над дітьми (CSAM). Прокурори стверджують, що SpaceXSI запустила так званий «режим пікантного контенту» (spicy mode), намагаючись залучити десятки мільйонів нових користувачів до свого продукту.

Генеральний прокурор Вірджинії Джей Джонс заявив, що компанія вводила користувачів в оману щодо безпеки їхніх персональних даних і зображень. За його словами, можливість створювати інтимні матеріали без згоди зображених людей свідчить про недостатню увагу до захисту користувачів.

Водночас наведені в позовах звинувачення ще мають пройти судовий розгляд. Сам факт подання позовів не означає, що порушення вже доведені. Після появи позовів офіційний акаунт X Safety опублікував заяву, у якій наголосив, що створення сексуальних дипфейків реальних людей без їхньої згоди є порушенням правил платформи.

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Компанія заявила, що продовжить перевіряти та вдосконалювати механізми захисту, оскільки користувачі намагаються обходити обмеження. Серед можливих заходів назвали блокування акаунтів порушників і передавання інформації правоохоронним органам.

У X також наголосили, що матеріали сексуального насильства над дітьми не повинні з'являтися ані на платформі, ані в Grok. Те саме стосується інтимних зображень реальних людей, створених без їхньої згоди.

Раніше цього року SpaceXSI вже подала до суду на одного з користувачів, якого звинуватила у створенні сексуалізованих зображень реальних людей без їхнього дозволу.

Які ще розслідування загрожують Grok

Орегон і Вірджинія – не єдині юрисдикції, де дії компанії стали предметом юридичних претензій. Місто Балтимор також розпочало судовий процес проти компанії Ілона Маска, стверджуючи, що Grok порушує місцеву постанову про захист прав споживачів.

Окремі розслідування щодо xAI та її чатбота розпочали британський медіарегулятор і генеральний прокурор Каліфорнії. Таким чином, компанія стикається з юридичним тиском одразу в кількох юрисдикціях. Основна увага регуляторів зосереджена на тому, наскільки ефективно Grok запобігає створенню незаконного контенту, зокрема сексуальних дипфейків без згоди людей, чиї зображення використовують.