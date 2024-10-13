SpaceX успешно поймала Super Heavy башней Mechazilla впервые в истории космонавтики

Компания SpaceX успешно приземлила сверхтяжелую ракету-носитель во время испытания Starship Flight 5, что стало важной вехой на пути к созданию полностью многоразовых космических кораблей. Ускоритель Super Heavy, самая мощная в мире ступень ракеты, был зафиксирован инновационной системой SpaceX Mechazilla на стартовой площадке после взлета с космодрома Starbase в Южном Техасе.

Исторический захват в воздухе с помощью Mechazilla

Впервые высоченная конструкция SpaceX Mechazilla, оснащена гигантскими металлическими палочками-руками, успешно поймала сверхтяжелую ракету в воздухе, сообщает Техно 24.

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Это знаменовало без преувеличения исторический момент, который является скачком в развитии космического исследования Вселенной. Напомним, что цель SpaceX – сделать космические путешествия более эффективными путем сокращения времени между запусками. Система предназначена для захвата ракеты-носителя во время спуска, устраняя необходимость ее посадки на традиционную платформу или в океан.



Успешно захваченная первая ступень на башне Mechazilla / Фото SpaceX

Забегая вперед: NASA's Artemis 3 и далее

Эта успешная посадка приближает SpaceX на шаг к конечной цели – полного и быстрого многократного использования Starship и системы Super Heavy. NASA уже выбрало Starship для миссии Artemis 3, в рамках которой астронавты высадятся на Луну в 2026 году. Сегодняшнее испытание приближает SpaceX к выполнению этого контракта и открывает двери для более амбициозных миссий, включая исследование Марса человеком.

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Успешный захват Mechazilla в воздухе также подтверждает видение SpaceX относительно эффективного будущего космических путешествий. Впереди еще больше испытаний и усовершенствований, и SpaceX продолжает расширять границы возможного, приближая человечество к тому, чтобы стать мультипланетным видом.