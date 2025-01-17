SpaceX потеряла корабль Starship во время полета, однако посадила ракету Super Heavy

SpaceX провела седьмой тестовый полет ракетной системы Starship в ночь с четверга на пятницу, 17 января. Компании удалось повторить зрелищную посадку первой ступени сверхтяжелой ракеты Super Heavy.

Старт ракетной системы состоялся по плану, хоть и после предварительного переноса, сообщает 24 Канал. После старта ракета достигла соответствующей высоты, после чего произошло горячее разделение и первая ступень начала спуск на Землю.

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В результате Super Heavy успешно отработал маневр повторного зажигания двигателей и совершил медленную и точную посадку на башню обслуживания, с которой происходил запуск, под названием Mechazilla.



Момент посадки Super Heavy / Скриншот 24 Канала / SpaceX

Катастрофа Starship

Сам космический корабль Starship продолжил полет, однако уже вскоре после этого команда полностью потеряла связь с аппаратом. Пока точно неизвестны причины потери корабля – SpaceX впоследствии раскроет больше деталей.

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Миссию можно считать неудачей, поскольку основной задачей полета было выполнение космическим кораблем Starship различных задач, среди которых вывод на орбиту макетов спутников связи Starlink.