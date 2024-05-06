SpaceX представила усовершенствованный скафандр EVA для выхода в открытый космос

Американская частная космическая компания SpaceX представила свою последнюю инновацию: скафандр для выхода в открытый космос, или The SpaceX Extravehicular Activity (EVA) Suit. Дебютировать скафандр должен во время первого выхода в открытый космос с космического корабля Crew Dragon в рамках программы Polaris.

Опираясь на фундамент предыдущих конструкций скафандров, использовавшихся в пилотируемых миссиях, инженеры SpaceX тщательно усовершенствовали различные аспекты скафандра EVA, чтобы обеспечить оптимальную функциональность во время внекорабельной деятельности.

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Чем особенный скафандр SpaceX

Основные модификации включают совершенствование механизмов мобильности скафандра и улучшение возможностей терморегуляции.

В частности, шлем имеет современное покрытие, предназначенное для обеспечения усиленной защиты от солнечного света, что защищает глаза астронавтов во время миссий.

Кроме того, встроенный в шлем проекционный экран будет отображать жизненно важную информацию о состоянии скафандра, что еще больше повысит безопасность и эффективность работы астронавтов во время выхода в открытый космос.

Polaris Dawn

Первый полет в этих сверхсовременных скафандрах EVA состоится во время миссии Polaris Dawn, которая является частью программы Polaris, возглавляемой миллиардером Джаредом Айзекманом.

Айзекман вместе с тремя другими членами экипажа совершит исторический туристический полет в космос, кульминацией которого станет экскурсия за пределы космического корабля Crew Dragon.

Ход миссии

Во время миссии Polaris Dawn двое членов экипажа выйдут за пределы корабля Crew Dragon, используя устройство Skywalker, расположенный у переднего люка, оборудован подлокотниками. Это мероприятие имеет целью собрать важные данные о производительности и комфорте скафандров EVA в суровых условиях космического пространства.

Поскольку Crew Dragon не имеет шлюзовой камеры, это приводит к необходимости разгерметизации корабля при выходе в открытый космос. Поэтому все члены экипажа будут полагаться на новые скафандры для защиты и жизнеобеспечения.

Что изменили в корабле Crew Dragon? Кроме разработки скафандров, SpaceX осуществила значительные усовершенствования самого космического корабля Crew Dragon, включая интеграцию системы разгерметизации для восстановления давления в кабине после выхода в открытый космос.

Перед запуском SpaceX подвергла новые скафандры испытаниям в лабораторных условиях, включая симуляцию пребывания в вакуумной камере после разгерметизации капсулы. Стю Кич, вице-президент SpaceX, подтвердил, что все испытания дали благоприятные результаты, и отметил надежность и устойчивость скафандров EVA.

Революция в отрасли?

Скафандры для астронавтов, это не просто одежда, которая защищает их от суровой среды открытого космоса. Это полноценная экосистема с рядом механизмов и функций, которые защищают и поддерживают жизнь астронавта. Именно поэтому они довольно неуклюжие на вид и далеко не самые комфортные для ношения.

В SpaceX отметили, что новые скафандры разработаны компанией, является передовым шагом в области дизайна и технологий. Они способны выдерживать долговременные миссии, такие как строительство лунной базы и колонизацию Марса.

Учитывая то, что для таких амбициозных миссий ожидаются миллионы скафандров, инновации SpaceX являются важной вехой в освоении космоса. Однако пока инновационность скафандров под вопросом и только миссии программы Polaris способны доказать этот факт.

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Когда стартует миссия Polaris Down