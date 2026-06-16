SpaceX поглощает Cursor и выходит на новый рынок искусственного интеллекта

SpaceX продолжает стремительно расширять своё присутствие в сфере искусственного интеллекта. После рекордного выхода на биржу компания Илона Маска объявила о масштабной сделке, которая может существенно изменить расстановку сил на рынке ИИ для разработчиков.

Компания SpaceX объявила о приобретении стартапа Anysphere, разрабатывающего популярного AI-помощника для программистов Cursor. Сумма сделки составляет 60 миллиардов долларов, что делает её одной из крупнейших в истории индустрии искусственного интеллекта. Об этом пишет Reuters.

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Зачем SpaceX покупает одного из лидеров AI-программирования?

Завершение поглощения ожидается в третьем квартале 2026 года.

Объявление прозвучало всего через несколько дней после того, как SpaceX провела одно из самых громких IPO последних лет. После дебюта на бирже Nasdaq рыночная оценка компании превысила 2 триллиона долларов, что позволило ей войти в число самых дорогих компаний мира.

По информации SpaceX, интерес к Cursor возник недавно. Еще в апреле компания получила право либо приобрести разработчика за 60 миллиардов долларов до конца года, либо инвестировать 10 миллиардов долларов в стратегическое партнерство.

Почему Cursor стал одним из самых ценных AI-стартапов?

Компания Anysphere была основана в 2022 году и быстро стала одним из самых заметных игроков на рынке AI-инструментов для программирования. Ее главный продукт Cursor использует искусственный интеллект для автоматизации написания кода, исправления ошибок, создания программных модулей и помощи разработчикам при работе над проектами.

Наряду с такими компаниями, как OpenAI и Anthropic, Cursor относится к новому поколению AI-стартапов, сумевших найти реальное коммерческое применение крупным языковым моделям. Согласно данным компании, ранее предоставленным Reuters, годовой объем корпоративного бизнеса Cursor достиг примерно 2,6 миллиарда долларов. Особенно быстро растет направление продаж крупным компаниям, которые используют ИИ для ускорения разработки программного обеспечения.

Какую роль в этом играет xAI?

Сделка имеет стратегическое значение не только для SpaceX, но и для AI-подразделения xAI, создавшего чат-бота Grok.

После слияния SpaceX и xAI в феврале 2026 года компания Маска активно наращивает свое присутствие в сфере искусственного интеллекта. В то же время сегмент AI-кодирования до сих пор оставался одним из немногих направлений, где конкуренты опережали Grok и xAI.

Поглощение Cursor может быстро изменить ситуацию. Компания получит готовую платформу с миллионами пользователей, крупным корпоративным бизнесом и проверенными технологиями автоматизации программирования. В то же время Cursor получит доступ к значительно большим вычислительным ресурсам для развития собственных моделей искусственного интеллекта.

Интересно, что еще в марте двое руководителей инженерных подразделений Cursor перешли работать в SpaceX, где присоединились к космическим проектам компании и работе над xAI.

Что будет с вычислительными мощностями SpaceX?

Отдельный вопрос касается дата-центров и серверных ресурсов компании.

В последние недели SpaceX заключила соглашения с Anthropic и Google, принадлежащей холдингу Alphabet. Общая стоимость контрактов на аренду облачных мощностей оценивается примерно в 26 миллиардов долларов в год.

В то же время оба соглашения содержат условие досрочного расторжения в течение 90 дней. Это означает, что в случае необходимости SpaceX сможет достаточно быстро вернуть часть вычислительных ресурсов для развития Cursor или собственных AI-проектов.

Покупка Cursor демонстрирует, что борьба между крупнейшими AI-компаниями все чаще выходит за пределы создания чат-ботов. Одним из ключевых направлений становится автоматизация программирования, где искусственный интеллект уже приносит миллиардные доходы.

Для SpaceX эта сделка открывает путь к корпоративному рынку программного обеспечения, тогда как для Cursor она может стать источником практически неограниченных вычислительных ресурсов. Если слияние будет завершено по плану, компания Илона Маска получит один из самых мощных активов в сегменте AI-кодирования и укрепит свои позиции в противостоянии с OpenAI, Anthropic и другими лидерами отрасли.