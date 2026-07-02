SpaceX готовит секретный гаджет с искусственным интеллектом: он тоньше iPhone и с собственным софтом

Компания SpaceX, которая на протяжении многих лет ассоциировалась исключительно с ракетами и спутниковым интернетом, готовится к масштабному выходу на новый для себя рынок персональной электроники. Информация о загадочной разработке свидетельствует о серьезных амбициях Илона Маска в сфере аппаратного обеспечения с искусственным интеллектом.

Что готовит для нас SpaceX

Аэрокосмический гигант SpaceX разрабатывает прототип аппаратного продукта с искусственным интеллектом, который отличается чрезвычайно компактными размерами, пишет издание 9to5Mac. Согласно полученным данным, новый девайс имеет изящный дизайн и по толщине не превышает современные модели iPhone, которые обычно имеют толщину около 7,8 – 8,3 миллиметра.

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Компания уже продемонстрировала это устройство ограниченному кругу инвесторов и ключевым стейкхолдерам в преддверии своего масштабного первичного публичного размещения акций (IPO).

Несмотря на то, что SpaceX в первую очередь фокусируется на космических технологиях, новый гаджет создается на базе проверенных решений из мира мобильной электроники. В частности, известно, что "сердцем" устройства стал чип Snapdragon от американского производителя Qualcomm. Это указывает на то, что устройство будет обладать высокой энергоэффективностью и мощными вычислительными возможностями для обработки алгоритмов искусственного интеллекта непосредственно на борту.

Новинка будет работать под управлением собственной операционной системы. Это стратегический шаг для экосистемы Илона Маска, поскольку позволяет полностью контролировать взаимодействие аппаратного и программного обеспечения. Программная часть будет основана на технологиях SpaceXAI – подразделения, которое возникло после того, как SpaceX поглотила компанию xAI, известную своим чат-ботом Grok. Более того, в рамках этой реструктуризации в состав SpaceX вошла и социальная сеть X (бывший Twitter). Таким образом, все интеллектуальные активы Маска теперь сосредоточены в одной структуре.

Расширение ИИ-портфеля и конкуренция

Подготовка к выпуску собственного гаджета стала логическим продолжением агрессивной экспансии SpaceX в сферу программного обеспечения. Недавно компания приобрела платформу для написания кода Cursor, чтобы конкурировать с такими гигантами, как Claude Code и OpenAI Codex. Это свидетельствует о том, что будущее устройство может быть ориентировано на разработчиков или профессионалов, которым требуются мобильные инструменты для работы с кодом и данными.

Однако рынок аппаратного ИИ становится все более перенасыщенным. Пока SpaceX готовит свой прототип, другие технологические гиганты не стоят на месте:

Apple активно работает над тремя новыми типами носимых ИИ-устройств.

В то же время компания OpenAI, создатель ChatGPT, объединила усилия с легендарным дизайнером Джонни Айвом, который ранее отвечал за внешний вид культовых продуктов Apple, чтобы создать свой вариант "железа" для нейросетей.

SpaceX и ее ИИ-подразделение имеют значительные шансы изменить правила игры, особенно с учетом успешного запуска автономного приложения Grok в американском App Store. Интеграция ИИ-чат-ботов в системы типа CarPlay уже стала реальностью, что открывает перед SpaceX дополнительные ниши для распространения своих технологий.

Несмотря на наличие рабочего прототипа, издание The Wall Street Journal предупреждает, что устройство может так и не поступить в серийное производство. Иногда компании создают подобные концепты лишь для демонстрации возможностей потенциальным инвесторам. Однако, учитывая недавний релиз мобильных приложений Cursor для iPhone и iPad, SpaceX явно стремится быть ближе к конечному пользователю. Если проект получит "зеленый свет", мир увидит гаджет, который объединит в себе опыт спутниковой связи Starlink и интеллектуальный потенциал Grok.