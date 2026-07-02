Що готує для нас SpaceX

Аерокосмічний гігант SpaceX розробляє прототип апаратного продукту зі штучним інтелектом, який вирізняється надзвичайно компактними розмірами, пише видання 9to5Mac. Згідно з отриманими даними, новий девайс має витончений дизайн і за товщиною не перевищує сучасні моделі iPhone, які зазвичай мають близько 7,8 – 8,3 міліметра.

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Компанія вже продемонструвала цей пристрій обмеженому колу інвесторів і ключовим стейкхолдерам напередодні свого масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO).

Попри те, що SpaceX насамперед фокусується на космічних технологіях, новий гаджет будують на базі перевірених рішень зі світу мобільної електроніки. Зокрема, відомо, що серцем пристрою став чип Snapdragon від американського виробника Qualcomm. Це вказує на те, що пристрій матиме високу енергоефективність і потужні обчислювальні можливості для обробки алгоритмів штучного інтелекту безпосередньо на борту.

Працюватиме новинка під управлінням власної операційної системи. Це стратегічний крок для екосистеми Ілона Маска, оскільки дозволяє повністю контролювати взаємодію заліза та софту. Програмна частина базуватиметься на технологіях SpaceXAI – підрозділу, який виник після того, як SpaceX поглинула фірму xAI, відому своїм чат-ботом Grok. Ба більше, у межах цієї реструктуризації до складу SpaceX увійшла і соціальна мережа X (колишній Twitter). Таким чином, усі інтелектуальні активи Маска тепер зосереджені в одній структурі.

Розширення ШІ-портфоліо та конкуренція

Підготовка до випуску власного гаджета стала логічним продовженням агресивної експансії SpaceX у сферу програмного забезпечення. Нещодавно компанія придбала платформу для написання коду Cursor, щоб конкурувати з такими гігантами, як Claude Code та OpenAI Codex. Це свідчить про те, що майбутній пристрій може бути орієнтований на розробників або професіоналів, які потребують мобільних інструментів для роботи з кодом та даними.

Проте ринок апаратного ШІ стає дедалі тіснішим. Поки SpaceX готує свій прототип, інші технологічні гіганти не стоять на місці:

Apple активно працює над трьома новими типами ШІ-пристроїв, що носяться.

Водночас компанія OpenAI, творець ChatGPT, об'єднала зусилля з легендарним дизайнером Джоні Айвом, який раніше відповідав за зовнішній вигляд культових продуктів Apple, щоб створити свій варіант "заліза" для нейромереж.

SpaceX та її ШІ-підрозділ мають значні шанси змінити правила гри, особливо з огляду на успішний запуск автономного додатка Grok в американському App Store. Інтеграція ШІ-чат-ботів у системи на кшталт CarPlay вже стала реальністю, що відкриває перед SpaceX додаткові ніші для розповсюдження своїх технологій.

Попри наявність робочого прототипу, видання The Wall Street Journal застерігає, що пристрій може так і не потрапити у серійне виробництво. Часом компанії створюють подібні концепти лише для демонстрації можливостей потенційним інвесторам. Однак, враховуючи нещодавній реліз мобільних додатків Cursor для iPhone та iPad, SpaceX явно прагне бути ближчою до кінцевого користувача. Якщо проєкт отримає "зелене світло", світ побачить гаджет, який поєднає в собі досвід супутникового зв'язку Starlink та інтелектуальну міць Grok.