Техно Космос Трагедия на Starbase: гибель работника снова привлекла внимание к безопасности в SpaceX
20 мая, 14:41
Михаил Года
Основні тези
  • На космодроме Starbase SpaceX в Техасе погиб работник подрядчика, что снова подняло вопрос безопасности на объектах компании.
  • Starbase имеет высокий уровень производственных травм, а SpaceX сталкивается с юридическими проблемами и штрафами за нарушение правил безопасности.

На космодроме Starbase компании SpaceX в Южном Техасе 15 мая погиб работник. Инцидент произошел накануне запуска новой версии ракеты Starship V3, что в очередной раз привлекло внимание к проблемам с безопасностью на объектах Илона Маска.

О трагическом случае, произошедшем около 4:00 утра по местному времени, сообщило издание San Antonio Express-News.

Что известно об инциденте на Starbase?

Хотя местные власти не раскрывают личность погибшего, источники The Wall Street Journal уточнили, что это был сотрудник компании-подрядчика, который умер в результате падения. SpaceX пока не предоставила публичных комментариев.

Инцидент произошел в момент, когда SpaceX активно готовится к одному из ключевых испытаний программы Starship – первого запуска версии Starship V3. Это новое поколение сверхтяжелой ракеты, которую компания рассматривает как основу для будущих полетов на Луну и Марс.

Этот запуск должен был стать двенадцатым для системы Starship в целом. Изначально старт планировался на 19 мая, но его дважды переносили, последний раз – на вечер четверга, 21 мая. Причины задержек компания не объяснила.

Starship считается самой большой и мощной ракетой в истории. Высота системы превышает 122 метра, а сама конструкция создается как полностью многоразовая. Первый полет полностью собранного Starship состоялся в апреле 2023 года, а запуск V3 должен стать уже двенадцатым испытанием программы.

Были ли проблемы с безопасностью у SpaceX ранее?

Сама Starbase уже давно находится под вниманием из-за проблем с безопасностью. В 2025 году TechCrunch опубликовал анализ данных OSHA, согласно которому уровень производственных травм на Starbase оказался самым высоким среди всех производственных и тестовых площадок SpaceX.

На Starbase зафиксирован уровень травматизма, который почти в 6 раз превышал средний показатель для аналогичных предприятий по производству космических аппаратов и почти в 3 раза – для аэрокосмического производства в целом в 2024 году. Этот сверхвысокий уровень травматизма сохраняется с 2019 года, когда SpaceX начала передавать данные о травматизме на Starbase федеральному регулятору [OSHA],
– комментируют инциденты связанные со SpaceX авторы статьи.

Только в январе этого года OSHA выдвинуло против SpaceX семь "серьезных" обвинений в нарушении правил безопасности, в частности из-за ненадлежащей проверки крана, который обвалился на Starbase в июне прошлого года. Агентство наложило на компанию максимальный штраф по шести из семи нарушений на общую сумму 115 850 долларов, который SpaceX сейчас оспаривает.

Параллельно компания уже сталкивается с другими юридическими проблемами, связанными с безопасностью труда. В частности, продолжается судебный иск от водителя грузовика, который заявил, что получил травмы из-за утечки жидкого метана во время доставки топлива на тестовую площадку SpaceX в Мак-Грегори вблизи Вако в июне 2024 года, как сообщает Austin American-Statesman.

Отдельно растет напряжение и среди местных жителей. Недавно более 50 человек, которые живут неподалеку Starbase, подали федеральный иск против компании. Они утверждают, что запуски Starship повредили их дома. Ситуация выглядит особенно контрастно на фоне того, что Starbase недавно официально получила статус города.

Интересный факт! В мае 2025 года местные жители поддержали инкорпорацию территории голосованием – 212 голосов "за" против 6 "против". Это означает, что район вокруг космодрома Starbase официально стал отдельным городом. Большинство жителей территории – работники или люди, связанные со SpaceX, поэтому компания получила больше влияния на местное управление, застройку, инфраструктуру и правила в регионе.

Почему запуск Starship V3 так важен для SpaceX?

Запуск Starship V3, подготовка к которому продолжается на фоне смертельного инцидента на Starbase, имеет для SpaceX стратегическое значение. Это не просто очередное испытание, а первый полет нового поколения ракеты, которое компания рассматривает как основу для будущей "серийной" версии Starship.

Версия V3 получила масштабное обновление конструкции после предыдущих тестовых запусков, сообщало издание SpaceX. Ракета стала мощнее, получила новые двигатели Raptor 3, модернизированную топливную систему и обновленные механизмы управления полетом. Также SpaceX тестирует технологии, критически важные для дозаправки на орбите и многократного использования корабля.

Именно эти возможности должны определить будущее программы NASA Artemis. В рамках этой программы Starship HLS – специальная лунная модификация корабля – должна доставлять астронавтов с лунной орбиты на поверхность Луны и обратно. NASA уже официально выбрала SpaceX одним из главных партнеров для создания Human Landing System – посадочной системы для будущих лунных миссий.

Starship должен высадить людей на Луну / Фото NASA

Последние изменения в архитектуре Artemis только повысили важность Starship. Из-за задержек с разработкой посадочных модулей NASA была вынуждена перенести первую высадку людей на Луну в рамках новой программы. Теперь Artemis III рассматривается как тестовая миссия со стыковкой кораблей на орбите Земли, а непосредственная высадка астронавтов ожидается уже во время Artemis 4. Успех Starship напрямую влияет на эти планы.

Для Илона Маска проект имеет еще более масштабное значение. SpaceX рассматривает Starship как универсальную транспортную платформу для тысяч запусков ежегодно – от вывода спутников Starlink до межпланетных полетов. Компания уже неоднократно заявляла о планах создать глобальную сеть космопортов и построить систему регулярных полетов на Марс.

Впрочем, амбициозное расширение сопровождается все большим количеством проблем и критики. Кроме претензий к условиям труда на Starbase, SpaceX сталкивается и с вопросами безопасности на орбите. Рост количества спутников Starlink регулярно вызывает дискуссии о космическом мусоре и риске опасных сближений аппаратов в космосе. На этом фоне давление на компанию только усиливается – особенно с учетом того, что США стремятся опередить Китай в новой лунной гонке.

